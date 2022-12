Nie oszukujmy się – jesteśmy jawnie okradani. Nie dość, że od 1 stycznia 2023 wraca stawka 23% VAT na paliwa (a mogłaby być niższa), to dowiadujemy się, że będzie wyższa opłata paliwowa na 2023 rok. I to o 13,3%! To oznacza, że możemy przygotowywać się do ogromnych podwyżek.

Nie są to żadne plotki, ani przecieki. Analizując obwieszczenie ministra, które opublikowano w Monitorze Polskim możemy już teraz śmiało stwierdzić. W przyszłym roku będzie bardzo drogo. Jakby teraz było tanio, prawda? Przecież przez wysokie ceny paliw, automatycznie drożeje dosłownie wszystko – transport, żywność, usługi. Czeka nas bardzo mocne zderzenie z rzeczywistością pierwszego stycznia nadchodzącego roku. Może lepiej upijmy się wszyscy, aby nie patrzeć na ceny, które pojawią się na dystrybutorach zaraz po rozpoczęciu 2023.

Wyższa opłata paliwowa na 2023. To będzie pogrom na stacjach

Analiza cen paliw 2022 vs 2023

Fakt, roku ten powoli się kończy, jednak możemy przeanalizować (dzięki portalowi e-petrol.pl), jak powinny kształtować się ceny paliw do końca bieżącego roku. Według raportów, dziś płacimy około 6,52 – 6,65 zł za każdy litr benzyny PB 95, 7,21 – 7,33 zł za litr PB98. Diesel jest o wiele droższy, bowiem cena za litr wynosi około 7,68 – 7,81 zł. Co z gazem? Za LPG płacimy obecnie 2,92 – 2,99 zł.

OK, są to prognozy, a co z rzeczywistością? Zacznijmy od tych pozytywnych wiadomości. W moich okolicach te tańsze stacje sprzedają PB 95 za około 6,30 – 6,45 zł, diesla za 7,49 – 7,53 zł, natomiast LPG to koszt oscylujący w granicach 2,69 – 2,74 zł. Wystarczy jednak pojechać na jedną z popularnych sieci, by faktycznie przekonać się, że prognozy okazują się “stanem faktycznym”.

Wyższa opłata paliwowa na 2023 rok. Wraca również 23% VAT na paliwa!

Nie dość, że te ceny są zdecydowanie za wysokie, co potwierdza zaprezentowana wyżej grafika, to jeszcze dowiadujemy się, że wzrośnie opłata paliwowa. O VAT, który wraca do 23% nie wspomnę. I nie wierzę w słowa prezesa ORLEN – Daniela Obajtka, który twierdzi, że ceny paliw będą kształtowały się na podobnym do obecnego poziomie.

Jak będzie wyglądać opłata paliwowa na 2023 rok? Za 1000 litrów benzyny wynosić będzie 172,91 zł, natomiast w przypadku oleju napędowego 372,9 zł również za 1000 litrów.

