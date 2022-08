Xiaomi oficjalnie przedstawia Xiaomi Mix Fold 2

Przez ostatnie dni jesteśmy zasypywani ilością informacji na temat premier nowych składanych telefonów. Dopiero co Samsung zaprezentował Galaxy Z Flip 4 oraz Galaxy Z Fold 4, to dodatkowo Lenovo dorzuciła Moto Razr 2022. Dziś natomiast dowiadujemy się o Xiaomi Mix Fold 2, którego niektórzy nazwali najlepiej wyglądającym składanym smartfonem.

Xiaomi Mix Fold 2 – jak wygląda specyfikacja?

Urządzenie zadebiutowało wczoraj w Chinach w dwóch kolorach: czarnym i złotym. Odnośnie wyświetlacza to zastosowano tutaj AMOLED o przekątnej 8 cali i odświeżanie na poziomie 120 Hz. Rozdzielczość to 2K i jasność sięga 1000 nitów. Zewnętrzny ekran ma przekątną 6,56 cala. Warto zaznaczyć, że smartfon jest naprawdę cienki, bo po złożeniu ma 11,4mm grubości, a po rozłożeniu 5,44mm.

Nowy smartfon jest naprawdę cienki

Przechodząc typowo do kwestii wydajności to zastosowano tutaj układ Snapdragon 8+ Gen 1 oraz 12 GB pamięci LPDDR5. Jeśli mowa o pamięci na dane to smartfon wystąpi w trzech wariantach do wyboru odpowiednio: 256, 512 lub 1 TB szybkiej pamięci w standardzie UFS 3.1.

Osoby lubiące ładne zdjęcia też nie powinni narzekać. Z tyłu zastosowano 50 Mpix moduł główny z obiektywem f/1.8 oraz optyczną stabilizację obrazu. Aparat szerokokątny posiada matrycę 12 Mpix i obiektyw f/2.4 (123 stopnie) oraz teleobiektyw 2x o jasności f/2.6 zespolony z matrycą 8 Mpix. Odnośnie kamerki do selfie to do dyspozycji otrzymujemy aparat 20 Mpix.

Informacje o aparacie

Smartfon wyposażono w baterię o pojemności 4500 mAh, które da się ładować z mocą 67 W. O głośniki zadbała firma Harman oraz Kardon. Ceny w Chińskich sklepach prezentują się naprawdę dobrze, lecz gdy smartfon zadebiutuje na europejskich półkach sklepowych to różowo aż tak nie będzie.

Xiaomi Mix Fold 2 12/256 – 8999 juanów (ok. 6044 złote)

– 8999 juanów (ok. 6044 złote) Xiaomi Mix Fold 2 12/512 – 9999 juanów (ok. 6716 złotych)

– 9999 juanów (ok. 6716 złotych) Xiaomi Mix Fold 2 12/1 TB – 11999 juanów (ok. 8059 złotych)

