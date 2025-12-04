Yale Linus L2 Lite w sprzedaży. Smart zamek do Twojego domu

Smart zamki coraz śmielej wchodzą pod nasze dachy, ale nie każdy chce od razu inwestować w najbardziej wypasione gadżety. Yale doskonale to rozumie – i właśnie dlatego wypuścił Linus L2 Lite, czyli najprzystępniejszą (cenowo i użytkowo) wersję swojego inteligentnego zamka. Po premierze na targach IFA, urządzenie oficjalnie trafiło na polski rynek. Cena? Bardzo sympatyczne 549 zł.

Yale Linus L2 Lite.

Co potrafi Yale Linus L2 Lite?

Choć „Lite” w nazwie może sugerować odchudzoną wersję, możliwości wcale nie są takie lekkie. Yale wrzucił tu m.in. nową technologię KeySense™, która upraszcza codzienne korzystanie z zamka. Krótkie kliknięcie – drzwi się odryglowują. Dłuższe – same się ryglują. Chcesz, żeby zrobiły to po kilku sekundach od wyjścia? Też się da.

Do tego dochodzi Auto-unlock, czyli funkcja, która rozpoznaje, kiedy zbliżasz się do domu z telefonem w kieszeni i po prostu… otwiera drzwi. Bez grzebania w kieszeniach, bez szukania kluczy, bez dramatu pod drzwiami w deszczu.

Yale Linus L2 Lite.

Dostęp dla znajomych bez przekazywania kluczy

Z Linusem L2 Lite możesz w prosty sposób udzielać cyfrowych dostępów rodzinie i znajomym. Chcesz, żeby dzieci wracały ze szkoły bez ryzyka zgubienia kluczy? Proszę bardzo – od tego jest Yale Smart Keypad, na którym ustawisz indywidualny kod.

Wszystkim zarządzasz z aplikacji Yale Home – dostępami, powiadomieniami, historią wejść i całym domowym ekosystemem. A jeśli masz już inne urządzenia Yale, to L2 Lite dogada się z nimi bez problemu.

Smart home w wersji future-proof

Zamek współpracuje z Matter poprzez Thread, więc bez bólu zintegrować go można z Alexą, Google Home, Apple Home czy Samsung SmartThings. Dla wielu osób to ważny argument – nikt nie chce inwestować w sprzęt, który za chwilę okaże się niekompatybilny z resztą domu.

Yale Linus L2 Lite.

Dla kogo to wszystko?

Nie tylko dla technomaniaków. Yale celuje również w osoby, które chcą po prostu bezpiecznego, prostego i pewnego rozwiązania, bez konieczności wczytywania się w 200-stronicową instrukcję obsługi. Montaż jest łatwy, obsługa intuicyjna, a korzystanie na co dzień – po prostu wygodne.

Gdzie kupić Yale Linus 2L2 Lite?

Przede wszystkim ten smart zamek jest dostępny u producenta – Yale. Kupisz tam nie tylko to rozwiązanie, ale również wiele innych ciekawych produktów, które są związane z bezpieczeństwem mienia. Co ciekawe, prezentowany zamek możesz również kupić w sieci Media Expert, jednak na chwilę tworzenia tego artykułu, oba kolory były niedostępne. Tak czy inaczej, przedstawiam linki do obu. Klikając w nie, przeniesiesz się do strony Media Expert.