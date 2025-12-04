Yale Linus L2 Lite w sprzedaży. Smart zamek do Twojego domu

Smart zamki coraz śmielej wchodzą pod nasze dachy, ale nie każdy chce od razu inwestować w najbardziej wypasione gadżety. Yale doskonale to rozumie – i właśnie dlatego wypuścił Linus L2 Lite, czyli najprzystępniejszą (cenowo i użytkowo) wersję swojego inteligentnego zamka. Po premierze na targach IFA, urządzenie oficjalnie trafiło na polski rynek. Cena? Bardzo sympatyczne 549 zł.
Co potrafi Yale Linus L2 Lite?
Choć „Lite” w nazwie może sugerować odchudzoną wersję, możliwości wcale nie są takie lekkie. Yale wrzucił tu m.in. nową technologię KeySense™, która upraszcza codzienne korzystanie z zamka. Krótkie kliknięcie – drzwi się odryglowują. Dłuższe – same się ryglują. Chcesz, żeby zrobiły to po kilku sekundach od wyjścia? Też się da.
Do tego dochodzi Auto-unlock, czyli funkcja, która rozpoznaje, kiedy zbliżasz się do domu z telefonem w kieszeni i po prostu… otwiera drzwi. Bez grzebania w kieszeniach, bez szukania kluczy, bez dramatu pod drzwiami w deszczu.
Dostęp dla znajomych bez przekazywania kluczy
Z Linusem L2 Lite możesz w prosty sposób udzielać cyfrowych dostępów rodzinie i znajomym. Chcesz, żeby dzieci wracały ze szkoły bez ryzyka zgubienia kluczy? Proszę bardzo – od tego jest Yale Smart Keypad, na którym ustawisz indywidualny kod.
Wszystkim zarządzasz z aplikacji Yale Home – dostępami, powiadomieniami, historią wejść i całym domowym ekosystemem. A jeśli masz już inne urządzenia Yale, to L2 Lite dogada się z nimi bez problemu.
Smart home w wersji future-proof
Zamek współpracuje z Matter poprzez Thread, więc bez bólu zintegrować go można z Alexą, Google Home, Apple Home czy Samsung SmartThings. Dla wielu osób to ważny argument – nikt nie chce inwestować w sprzęt, który za chwilę okaże się niekompatybilny z resztą domu.
Dla kogo to wszystko?
Nie tylko dla technomaniaków. Yale celuje również w osoby, które chcą po prostu bezpiecznego, prostego i pewnego rozwiązania, bez konieczności wczytywania się w 200-stronicową instrukcję obsługi. Montaż jest łatwy, obsługa intuicyjna, a korzystanie na co dzień – po prostu wygodne.
Gdzie kupić Yale Linus 2L2 Lite?
Przede wszystkim ten smart zamek jest dostępny u producenta – Yale. Kupisz tam nie tylko to rozwiązanie, ale również wiele innych ciekawych produktów, które są związane z bezpieczeństwem mienia. Co ciekawe, prezentowany zamek możesz również kupić w sieci Media Expert, jednak na chwilę tworzenia tego artykułu, oba kolory były niedostępne. Tak czy inaczej, przedstawiam linki do obu. Klikając w nie, przeniesiesz się do strony Media Expert.