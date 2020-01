Z1 Battle Royale nagle zaczyna zyskiwać na popularności!

Wielu z Was pewnie zastanawia się, co to jest Z1 Battle Royale. Jest to nic innego jak H1Z1 King of The Kill, które zmieniło nazwę na Z1 Battle Royale. Nastąpiło to w momencie przejścia na tryb f2p (free to play), przez co bez opłat możemy zagrać w ten tytuł.

Co to jest Z1 Battle Royale?

Jest to gra, która polega na tym samym co PUBG, Apex Legends, Fortnite itd. Na przetrwaniu jako ostatni żywy gracz (o ile gramy samemu). Z1 Battle Royale był pionierem w tej tematyce, bowiem była to jedna z pierwszych gier wykorzystująca ten tryb.

Dlaczego Z1 Battle Royale upadło?

Było to spowodowane dwoma czynnikami. Pierwszy był taki, że developerzy gry zaczęli się bawić, aniżeli poprawiać błędy. Z każdą aktualizacją wdrażali swoje “innowacyjne” usprawnienia, a prawdę mówiąc nie robili nic, poza ciągłą zmianą rozrzutu broni. Zaczęło być to na tyle irytujące, że coraz więcej graczy zaczęło odchodzić od tytułu. Gra posiadała sporą ilość błędów, o których raportowali gracze. Robili to również streamerzy, lecz developerzy nic z tym nie zrobili, a przynajmniej takie można było odnieść wrażenie. Drugim czynnikiem było pojawienie się gry Playerunknown’s Battlegrounds. Była to całkowicie nowa gra na rynku, której twórcy nastawili na rozwój i z każdym update ją poprawiali, naprawiając błędy. W ciągu pół roku gra zebrała średnią ilość graczy na poziomie miliona, gdzie H1Z1 nie zdołało zdobyć nawet 100 tysięcy. Potem doszedł jeszcze do tego Fortnite, który położył całą konkurencję na podłogę. Zgarniając przy tym niemalże wszystkich graczy, nie będących tylko fanami tego trybu. Wszystko to spowodowało, że Z1 z gry z ogromnym potencjałem stało się trupem, a zarazem memem.

Z1 Battle Royale odżywa na nowo?

Tak jak mówi tytuł, tak też i pokazują statystyki. Strona steamcharts.com, która daje możliwość zobaczenia dokładnych statystyk gier znajdujących się na platformie Steam. Dzięki tej stronie możemy zobaczyć wzrost popularności, który ma miejsce. Ilość graczy grająca w ten tytuł na przestrzeni kilku dni wzrosła 10 krotnie. Osobiście nie wiem czym jest to spowodowane, a przy próbie zrobienia researchu zauważyłem, że wszystkie media na ten temat milczą.

Czyżby szykował się niespodziewany powrót? Czas pokaże.

Grafika wyróżniająca: labo.fnac.com