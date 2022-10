Myślisz o zakupie nowego Audi do firmy, ale niepokoisz się jego ceną i tym, czy to nie jest zbyt duży wydatek, czy to jest dobre dla Twojego budżetu? Dobrym rozwiązaniem może być w tym przypadku z pewnością auto na raty. VW FS oferuje produkty klasyczne i „abonamentowe”, dzięki którym nie musisz kupować samochodu na własność, a pieniądze możesz wydać na inne, być może zaplanowane wcześniej, inwestycje, których na przykład nie da opłacić w ratach. Sprawdźmy, jak wypada zakup nowego samochodu na raty w przypadku Audi Perfect Lease.

Audi Perfect Lease to oferta, która zachęci z pewnością osoby nad prawo własności przedkładające korzystanie z auta, lubiące też wymieniać samochody częściej, bez konieczności wiązania się z nimi na lata. Choć elastyczne zakończenie umowy leasingowej pozwala im zmienić decyzję w ostatniej chwili. Można wówczas wymienić auto na nowszy model, pozostawić obecny samochód u dealera i zakończyć zobowiązanie w banku, ale także wykupić swoje Audi. Wiele możliwości to duża wygoda i komfort dla klienta, który czuje się bardziej bezpieczny. Niezależnie od sytuacji, zawsze znajdzie dobre wyjście i opcję dopasowaną do swoich potrzeb.

Zakup nowego samochodu na raty. Czy to się opłaca w 2022?

Zakup nowego samochodu na raty

Ratę także można dopasować do potrzeb i możliwości. Najlepiej wejść na kalkulator.vwbank.pl i samodzielnie obliczyć miesięczne opłaty, zaznaczając w kalkulatorze trzy parametry. Po pierwsze procentową wysokość opłaty wstępnej (0-30%), po drugie czas finansowania (24, 36 lub 48 mies.), w końcu roczny szacunkowy limit kilometrów (10-40 tys.). Wszystko to składa się na miesięczną ratę. Co ważne, Audi Perfect Lease, zapewnia niższą ratę niż opcje klasyczne, ponieważ tutaj na raty rozkładana jest jedynie prognozowana wartość samochodu na koniec umowy wynikająca z utraty na wartości w czasie, gdy nim jeździsz.

Zobaczmy na przykładzie, jak może wyglądać wysokość opłaty miesięcznej, gdy zdecydujesz się na auto na raty. Weźmy za przykład elektryka Audi, bo te jak najbardziej także są w ofercie. Audi e-tron kosztuje 310 700 zł brutto*. Gdy wybierzemy 5% opłatę wstępną, czyli 15 535 zł, 3 lata finansowania oraz 10 tys. km przebiegu, rata wyniesie 3554 zł netto*. Gdy zdecydujemy się wpłacić nieco więcej: 25% wartości samochodu, czyli 77 675 zł, a pozostałe ustawienia pozostaną bez zmian, rata zmniejszy się do 1990 zł netto miesięcznie*. Jak widzisz, możesz operować parametrami, tak by dostosować ratę do aktualnych potrzeb i możliwości.

Jeśli nie nastawiasz się na opłatę wstępną – nie wyklucza Cię to z możliwości skorzystania z Audi Perfect Lease. Przy 0% opłaty wstępnej, wydłużeniu czasu finansowania do 4 lat i pozostawieniu 10 tys. km przebiegu, rata wyniesie 3672 zł netto*.

Jak widzisz, gdy nie planujesz wykładać gotówki, a spłata w ratach jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem, warto zainteresować się leasingiem na zasadzie „abonamentu”. Daje to szanse na korzystanie z nowych, także elektrycznych samochodów, co być może byłoby nieosiągalne bez tego typu rozwiązań.

* Dane i ceny aktualne na dzień 20 września 2022 r.