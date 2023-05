Zegarki Hublot stworzone z kapsułek i kawy Nespresso

W erze recyklingu i próby ratowania planety Nespresso oraz Hublot połączyły siły i stworzyły niecodzienne zegarki, które wyróżniają się na tle konkurencji. Najnowsze zegarki Hublot zostały wykonane z przetworzonych kapsułek i fusów po kawie Nespresso!

Zegarki, które powstały w ramach inicjatywy Second Life

Ratowanie planety leży w naszym obowiązku, dlatego też wiele światowych marek od lat działa w kierunku ograniczenia zanieczyszczenia i wyniszczania Ziemi. Nespresso od 1991 roku skupia się na recyklingu i bierze udział m.in. w produkcji biogazu, do której wykorzystywane są resztki po kawie, czy recyklingu aluminium z kapsułek, które stosuje się w szeroko rozumianym przemyśle metalurgicznym.

Zegarek Big Bang Unico Nespresso Origin

Teraz przyszła pora na coś nowego, dlatego też Nespresso nawiązało współpracę z marką Hublot. Najnowsze zegarki Hublot są bardzo wyjątkowe, ponieważ do ich produkcji wykorzystano aluminium z kapsułek po kawie, jak i same fusy z kawy. Tak działa inicjatywa Second Life!

Zegarki Hublot wykonane z kawy i kapsułek Nespresso

Zegarki Hublot, które powstały we współpracy z Nespresso są naprawdę wyjątkowe i przede wszystkim służą ochronie planety. Fusy z kawy zostały wykorzystane do stworzenia pasków do zegarków, natomiast aluminium z kapsułek przekształcono na kopertę, bezel, koronkę oraz przycisk wyjątkowego gadżetu.

Luksusowy zegarek Big Bang Unico Nespresso Origin jest innowacyjny i wyróżnia się designem. Model ten sygnowany jest także monogramem marki Nespresso “N”, który został umieszczony na koronce. Kolor pozostałych elementów zegarka inspirowany jest kapsułką kawy Master Origins Peru Organic.

Szacowana wartość zegarka Hublot to 24 100 USD – ok. 101 tys. złotych.

