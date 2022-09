Ma pracować przez 60 godzin na jednym ładowaniu, jest bardzo wytrzymały i posiada wiele sportowych funkcji. Apple Watch Ultra to topowy smartwatch dla wymagających.

To nadal nie jest to to, czego… szukam. Oczywiście, chodzi mi o design. Tak czy inaczej, widać, że Apple „ma chęć” podebrać klientów markom tworzącym zegarki sportowe. Oczywiście, chodzi mi między innymi o takie firmy jak Garmin. Nowy smartwatch Apple ma wiele funkcji, które spodobają się aktywnym osobom.

Apple Watch Ultra – zegarek sportowy dla wymagających.

W końcu smartwatch Apple, który faktycznie można zabrać ze sobą na dalszą wędrówkę bez obaw o to, że akumulator będzie płatać nam figle. Nowość ma oferować 60 godzin pracy na jednym ładowaniu. Brzmi to naprawdę nieźle! Oprócz tego pod kątem wizualnym widzimy większą kopertę oraz bardzo wytrzymałą, tytanową obudowę. Nowy model ma być również wyposażony w bardziej wytrzymałe opaski, co akurat nie powinno nikogo dziwić. W końcu jest to smartwatch dla osób, które aktywnie uprawiają różne dyscypliny sportowe.

Fajną nowością jest funkcja pozwalająca na umieszczenie punktów na szlaku, który właśnie pokonujemy. Jest też od groma funkcji dla sportowców, w tym fanów nurkowania. Najciekawsze jest to, że ekran ma cechować się wybitną jasnością na poziomie 2000 nitów.

Apple Watch Ultra – cena. Ile będzie kosztował topowy smartwatch?

Tanio nie będzie, aczkolwiek myślałem, że najnowszy, topowy smartwatch będzie droższy. Mowa o kwocie rzędu 799 USD.