Zmiana czasu 2021. Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni?

„Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty” śpiewał Marek Grechuta, wybitny artysta w utworze „Wiosna – ach to ty”. Tak, dziś przypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Czy to oznacza, że zmienia się czas z zimowego na letni? Sprawdźmy, kiedy przestawiamy zegarki na czas letni. Czy zmiana czasu 2021 przypada na dzisiejszy dzień?

Nie od dziś wiadomo, że zmiana czasu powoduje spore utrudnienia i jak mówią przedsiębiorcy – dodatkowe koszty. Zmiana czasu 2021 z zimowego na letni nastąpi 28 marca o godzinie 2:00. Wtedy przestawiamy zegarki o godzinę do przodu – czyli na 3:00. Co ciekawe, miała to być ostatnia zmiana, jednak pandemia sprawiła, że realizacja tej decyzji zeszła na drugi plan.

Zmiana czasu 2021

Wiele osób myśli, że skoro dziś – 21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna, to automatycznie należy przestawić zegarek z czasu zimowego na letni. Nic bardziej mylnego. Nasuwa się więc pytanie. Kiedy mamy to zrobić? Czas zmieniamy za tydzień – 27 marca, a konkretnie dwie godziny po północy. Oczywiście w wielu przypadkach – mam na myśli smartfony, komputery i tym podobną elektronikę nie będziemy musieli robić nic, ponieważ sprzęt automatycznie zaktualizuje czas. To ważne, gdy na przykład będziemy musieli obudzić się do pracy. Ciekawostką jest to, że podczas zmiany czasu pociągi zatrzymują się na godzinę na stacjach kolejowych. To ułatwienie dla kolejarzy, które pozwoli zachować poprawną pracę całego rozkładu jazdy.

Kiedy przestawiamy zegarki na czas letni?

Tak jak już wspominałem – nie dziś. Zmiana czasu nastąpi za tydzień. Cała Unia Europejska, zgodnie z dyrektywą z 2019 roku miała zlikwidować stosowanie zmiany czasu z zimowego na letni i na odwrót. Niestety, nie została ona wprowadzona. Przedstawiciele KE sugerują, by państwa członkowskie znów wznowiły prace nad zlikwidowaniem potrzeby przestawiania zegarków. Oczywiście, dziś większość z państw ma ważniejsze sprawy. Mam na myśli wyjście z kryzysu, który spowodowała pandemia COVID-19.

Po co zmieniamy czas z zimowego na letni?

Warto zastanowić się nad tym, po co tak właściwie to robimy. Zmiana czasu została wprowadzona jeszcze w ubiegłym wieku. Zmiana miała na celu oszczędzenie energii. Szczególnie chodziło o czas wojny i kryzysu naftowego, który wybuchł w latach 70-tych XX wieku. Dziś eksperci sugerują, że zmiana czasu z zimowego na letni i na odwrót nie wpływa na oszczędność energii.

Zmiana czasu, a nasze zdrowie

Według różnych analiz zmiana czasu nie wpływa korzystnie na nasze zdrowie, ponieważ musimy się przyzwyczaić do „nowych godzin”. Nie jest to takie łatwe. W zależności od człowieka, aklimatyzacja do zmiany czasu może trwać nawet kilka tygodni. Niestety, w tym okresie człowiek jest mniej wydajny, co oczywiście przekłada się na gorsze wyniki w pracy.