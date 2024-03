Zobacz, jak będzie wyglądał iPhone SE 4! Szokująca zmiana

Seria SE odstawała od swoich konkurentów pod względem designu. Ten iPhone miał być po prostu budżetową opcją dla flagowych modeli, jednak jego wizualna prezencja skutecznie odstraszała konsumentów. Wiemy, jak będzie wyglądał iPhone SE 4, który ma oferować zupełnie inny i przede wszystkim nowocześniejszy wygląd!

Projekt z poprzedniej epoki zyska nowy design

W przeszłości pojawiały się głosy, że Apple przestanie kontynuować serię budżetowych iPhone’ów ze względu na popularność tego urządzenia. Smartfon miał być skierowany do osób, które chciał spróbować przesiadki na telefon Apple z Androida, a nie chciały od razu kupować flagowego modelu. Zamysł był dobry, jednak projekt wzbudzał wiele zastrzeżeń.

Przede wszystkim seria SE nie wyglądała dobrze, co skutecznie odstraszało klientów. Kiedy budżetowa konkurencja oferowała cienkie ramki, smukłą obudowę i spory ekran, iPhone SE 2 wyglądał jak telefon z poprzedniej epoki. Apple postanowiło to zmienić i w tym roku zyskamy zupełnie nową odsłonę tego urządzenia. Tak będzie wyglądał iPhone SE 4!

Wiemy, jak będzie wyglądał iPhone SE 4

W sieci pojawiło się kilka renderów CAD, które przybliżają nam wygląd nadchodzącego budżetowca Apple. Po grafikach widać, że będzie tak, jak sugerowano – 4. generacja SE zyska wygląd podobny do współczesnych i flagowych modeli iPhone’ów. Rendery 91mobiles pokazują, że telefon zostanie wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz OLED, zupełnie jak iPhone 14. Nie obejdzie się bez znanego wszystkim notcha, który był jeszcze obecny w podstawowych modelach “czternastki”. Z tyłu znajdziemy pojedynczy aparat. Istnieje szansa, że to rozwiązanie wprowadzi do SE Face ID, które zastąpi czytnik linii papilarnych Touch ID.

Z racji tego, że iPhone SE 4 ma być budżetową propozycją, przecieki sugerują, że Apple zrezygnuje z paneli LTPO OLED, co oznacza, że urządzenie nie będzie wspierać technologii ProMotion i oferować wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu. Poza tym znajdziemy tutaj USB typu C oraz prawdopodobnie przycisk akcji wprowadzony wraz z serią iPhone 15 Pro i Pro Max, którego nie widać na renderach. Wymiary urządzenia mają być podobne do serii 13 – 147.7 x 71.5 x 7.7 mm.

Premiera iPhone SE 4 przewidywana jest na 2025 rok.

Rendery CAD 4. generacji iPhone SE. Fot. 91mobiles Rendery CAD 4. generacji iPhone SE. Fot. 91mobiles Rendery CAD 4. generacji iPhone SE. Fot. 91mobiles Rendery CAD 4. generacji iPhone SE. Fot. 91mobiles Rendery CAD 4. generacji iPhone SE. Fot. 91mobiles Rendery CAD 4. generacji iPhone SE. Fot. 91mobiles

Źródło: opr. wł./91mobiles