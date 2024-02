Wczoraj w sieci pojawiły się informacje na temat tego, że gigant z Cupertino anulował projekt swojego autonomicznego samochodu. Nie uwierzysz, ile Apple wydało na anulowany projekt auta. Kwota, jaką zdradził The New York Times, powala z nóg.

Koniec z samochodem Apple. Gigant rezygnuje z projektu

Pierwsze wzmianki o Apple Car pojawiły się w 2014 roku i przez ostatnią dekadę nic konkretnego w tej kwestii się nie wydarzyło. Kilka tygodni temu Bloomberg wspomniał o tym, że samochód ten miałby mieć swoją wstępną premierę w 2028 roku, jednak wczoraj wszystko to zostało przekreślone, ponieważ Apple anulowało swój projekt.

Nie uwierzysz, ile Apple wydało na anulowany projekt auta! Fot. Vanarama

Ostatnie 10 lat projekt był rozwijany, jednak co chwila gigant z Cupertino zmieniał dyrektorów wykonawczych. Z czasem zaczęły pojawiać się informacje, które sugerowały, że zamiast autonomicznego pojazdu dostaniemy coś na wzór samochodów Tesli. Teraz to gdybanie, ponieważ Apple Car został odstawiony na półkę. Ile Apple wydało na anulowany projekt auta?

Ile Apple wydało na anulowany projekt auta?

Apple to jedna z najbogatszych firm świata, dlatego też inwestowanie ogromnych kwot w różne projekty nie powinny nikogo dziwić. Samochód Apple miał być jednym z tych projektów, które otworzą gigantowi z Kalifornii nowe drzwi, jednak wydaje się, że nie każda firma technologiczna jest w stanie stworzyć samochód. Ile Apple wydało na anulowany projekt auta? Jak podaje The New York Times, w ciągu ostatniej dekady firma “wpompowała” w jego rozwój ponad 10 miliardów dolarów!

Pieniądze wydano na badania i rozwój oraz opłacenie tysięcy inżynierów Apple i ekspertów samochodowych, którzy pracowali nad projektem. Przecieki mówią, że niektórzy pracownicy Apple od początku podejrzewali, że projekt ten zakończy się niepowodzeniem, i zamiast używać wewnętrznej nazwy „Projekt Titan”, nazywali go „katastrofą Titanica”.

Projekt samochodów porównywany był przez pracowników Apple do katastrofy Titanica.

Koncept oparty na doniesieniach wykonany przez Tech Giants. Źródło: vanarama

Koncept oparty na doniesieniach wykonany przez Tech Giants. Źródło: vanarama

