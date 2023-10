Zainteresowanie produktami marki Apple nie słabnie. Dla wielu osób jest to tak zwany “obiekt pożądania”. Czy słusznie? Zależy jak na to patrzymy. Tak czy inaczej, pewna popularna firma rozdaje 20 tysięcy produktów Apple. Mowa o iPhone 13 oraz iPad Air. Jak to możliwe? Chodzi o strategię “One Device”, a sprzęt trafi do pracowników wspomnianego przedsiębiorstwa.

20 tysięcy iPhone 13 lub iPad Air za darmo! To nie żart!

Zanim zaczniesz gorączkowo przeszukiwać dalszą część artykułu w poszukiwaniu informacji dotyczących rozdania iPhone oraz iPadów informuję – sprawa dotyczy konkretnej firmy i jej pracowników. A mianowicie, mowa o liniach Emirates, które mają przekazać członkom załogi 20 tysięcy iPhone 13 lub iPad Air. Ma to zwiększyć komfort pracy, bowiem oprogramowanie będzie posiadać autorską aplikację Emirates. Dzięki niej obsługa pasażerów na pokładzie ma być znacznie usprawniona. Obecnie z “One Device” korzysta już ponad 7000 członków załogi Emirates. Kolejne 5000 członków czeka na swoje nowe urządzenia marki Apple.

Linie Emirates przekazują 20 tysięcy iPhone 13 lub iPad Air swoim pracownikom

Technicy z Emirates przeprowadzili badanie wśród personelu, by następnie przygotować aplikację pozwalającą na zwieszenie pozytywnych doświadczeń pracy oraz pasażerów. Po różnych analizach zespół doszedł do wniosku, że to właśnie produkty Apple są najlepiej przygotowane do pracy, a to przełoży się na zapewnienie pasażerom najwyższej jakości obsługi. O jakie aplikacje chodzi i na co to oprogramowanie pozwala?

Przede wszystkim mowa o aplikacji, która usprawnia proces zamawiania posiłków w klasie biznes. Pracownicy mogą również szybko sprawdzić informacje o pasażerach, a także indywidualny status w programie Skywards. Kolejna ciekawostka to wyświetlany na bieżąco grafik oraz informacje o lotach. Można sprawdzać zmiany miejsca, klasy podróży oraz przeanalizować, która załoga znajduje się na pokładzie samolotu. Wszystko to ma pomóc pracownikom linii Emirates w lepszej obsłudze pracowników oraz ma zwiększyć standard pracy.

Dlaczego Emirates wybrało Apple?

Przede wszystkim linia lotnicza sugeruje, że produkty Apple to szybkie ładowanie, długi czas pracy na baterii, lekka konstrukcja oraz najwyższa jakość wykonania. Czy faktycznie tak jest? Tak szczerze, nie do końca. Udowadnia to między innymi nasz test Apple iPhone 15 Pro Max. Z kolei zdecydowanie zgadzam się z tym, że Apple gwarantuje najwyższej klasy zabezpieczenia danych. A przecież pracownicy Emirates będą mieli wgląd do danych klientów czy załogi pokładowej. Jak informuje linia lotnicza, wszystkie informacje o locie będą kasowane po zakończeniu podróży.