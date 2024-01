50 tys euro i szacunek na dzielni? To nie dla Ciebie. Jak to

Jeśli zainteresowałem Cię tym tematem i zastanawiasz się jak wygrać 50 tys euro, a do tego uzyskać szacunek na dzielni – odpowiadam. Z pewnością nie jest to coś, co Ty otrzymasz, przykro mi. Dlaczego? Już odpowiadam.

50 tys euro i szacunek na dzielni? Nie Ty go zdobędziesz.

Jak zdobyć 50 tys euro? Musisz udać się do Urzikistanu. Czekaj, gdzie?!

Dobrze, już koniec żartów. To już dziś startuje turniej Call of Duty: Warzone “Trials of Urzikstan”, w którym popularni streamerzy będą walczyli o 50 tysięcy euro. Rzecz jasna, drugą, a może i ważniejszą nagrodą jest renoma wśród graczy w CoD. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że zobaczymy podczas turnieju naszego rodaka. Polskę będzie reprezentował popularny streamer Izak. Brakuje mi jednak mojego numeru jeden, jeśli chodzi o Warzone, a więc Leh’a. Szkoda.

Tak czy inaczej, oprócz Izaka w turnieju walczyć będą między innymi osoby z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji czy Włoch. Będzie to trzydniowy turniej, który można oglądać na żywo. Warto także wspomnieć o tym, że transmisję będą prowadzić tacy “gamingowi celebryci” jak Jasmine Kanuga, Chris Turn, Alan Brice czy Nfinity. Dodam jeszcze, że będzie to turniej, w którym 20 duetów z Europy będzie rywalizować w bitwach 2v2.

Streamerzy będą walczyli o 50 tys euro w Urzikistanie

Gdzie oglądać turniej Call of Duty: Warzone “Trials of Urzikstan”?

To proste. Każdy z gracz Warzone będzie streamingował rozgrywkę na platformach takich jak Twitch czy YouTube. Inną możliwością jest śledzenie wydarzenia za pośrednictwem oficjalnego kanału Call of Duty na Twitch. Co ciekawe, widzowie oglądający turniej będą mogli zdobyć kody do gier!

Kiedy odbędzie się turniej “Trials of Urzikistan”? Wydarzenie startuje już dziś i potrwa przez trzy dni.

Dzień 1 – 22/01: 17:00 CET – 20:50 CET

Dzień 2 – 23/01: 17:00 CET – 20:50 CET

Dzień 3 – 24/01: 17:00 CET – 22:30 CET