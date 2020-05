Sponsored Materiał zewnętrzny

Kiedy myślimy o aplikacji do nawigacji, zwykle myślimy o Google Maps. Poleca ją większość użytkowników. Jest często aktualizowana i przydaje się w różnych sytuacjach. Istnieje jednak wiele innych ciekawych aplikacji GPS. Sprawdź kilka z nich.

HERE WeGo

Aplikacja zyskała na popularności w ostatnich latach. Udostępnia mapy z całego świata. Kiedyś można było z niej korzystać tylko na urządzeniach Nokia, ale teraz firma rozszerzyła swoją ofertę. Możesz ściągnąć ją za darmo ze sklepu Play lub App Store.

Aplikacja ma prosty i stylowy interfejs. Pozwala także użytkownikom dostosowywać mapy do swoich potrzeb. Umożliwia również pobranie map offline ze 100 różnych krajów. Możesz z nich korzystać, nawet nie mając dostępu do Internetu. Warto też podkreślić, że Here WeGo nie zajmuje zbyt wiele miejsca na smartfonie.

Sygic GPS Navigation & Maps

Jeśli potrzebujesz bardzo szczegółowej mapy, zwróć uwagę na tę aplikację. Wszystko jest w 3D. Z poszczególnych map możesz korzystać offline, co zmniejsza ryzyko przypadkowego skrętu w dowolnym momencie podróży. Aplikacja zapewnia dokładne wskazówki i informacje o ruchu drogowym. Proponuje również zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości, dynamiczny asystent pasa ruchu. Wiele osób zaufało już Sygic GPS Navigation & Maps. Chociaż podstawowe funkcje są bezpłatne, możesz skorzystać z wersji premium.

MapFactor

Obejmuje podstawowe funkcje nawigacji i GPS. Korzysta z OpenStreetMap, co oznacza, że masz dostęp do darmowych, regularnie aktualizowanych map offline. Proponuje również dodatkowe, płatne funkcje, takie jak wskazówki głosowe, tryby 2D i 3D.

9 najlepszych aplikacji GPS, które powinieneś znać.

Mapy Google – jedna z najpopularniejszych aplikacji GPS

Jest najpopularniejszą aplikacją GPS. Zaspokaja wszystkie potrzeby nawigacyjne. Możesz jej używać zarówno online, jak i offline. Jeśli chętnie korzystasz z usług lokalizacyjnych, Google wyświetli Ci najlepszą drogę do domu i często odwiedzanych miejsc. Możesz także dostosowywać własne mapy offline i zapisać je na urządzeniu.

Waze

To świetna, niewielka aplikacja o dużych ambicjach. Jest dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS. Dzięki niej otrzymasz najnowsze informacje o ruchu drogowym. W dużym stopniu opiera się na danych, informując użytkowników o aktualnych zagrożeniach na drodze, korkach, fotoradarach itp.

Co ciekawe, możesz zintegrować Waze ze swoim kontem w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, czy FourSquare. Aby korzystać z jej funkcji, musisz mieć dostęp do Internetu. Wiele osób chwali Waze za elegancki i minimalny interfejs. Nie rozprasza uwagi kierowcy podczas jazdy.

MAPS.ME

To bezpłatna aplikacja, która cieszy się coraz większą popularnością. Znajdziesz tutaj mapy, na których zaznaczonych jest wiele interesujących miejsc, niezależnie od tego, czy chcesz zrobić zakupy, czy wypić pyszną kawę. Wszystkie obiekty są podzielone na konkretne kategorie. Dzięki temu łatwo znajdziesz to, czego aktualnie szukasz.

MAPS.Me udostępnia mapy offline z całego świata. Ponadto, podobnie jak w Google, możesz przeglądać recenzje różnych miejsc i opublikować własne. Dzięki temu pomożesz innym użytkownikom. Wszystkie mapy są aktualizowane raz lub dwa razy w miesiącu.

NaviExpert

Na bieżąco informuje o korkach. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na drodze, wyznacza najlepszą, alternatywną trasę dojazdu. Dzięki temu możesz zaoszczędzisz sporo czasu. Sprawdzi się idealnie, gdy planujesz weekendowy wypad albo w godzinach szczytu.

Proponuje też wiele przydatnych funkcji, takich jak asystent pasa ruchu, wyszukiwarka obiektów, pakiety dźwiękowe. Z drugiej jednak strony NaviExpert ma pewne wady. Niestety nie ma ładnego, nowoczesnego interfejs. Nie wszystkim kierowcom przypadł też do gustu tryb HUD, czyli wyświetlacz danych na przedniej szybie auta. Należy również zaznaczyć, że jest to aplikacja bezpłatna. To oznacza, że musisz wykupić abonament na konkretne usługi.

Yanosik – alternatywa dla CB Radia, która korzysta z GPS

Działa na podobnych zasadach co CB Radio. Cieszy się dużą popularnością wśród kierowców. Użytkownicy aplikacji tworzą zaangażowaną społeczność. Informują o kontrolach drogowych, wypadkach, korkach, czy nieoznakowanych samochodach. Yanosik zbiera błyskawicznie takie dane. Dzięki temu masz pewność, że masz zawsze dostęp do aktualnych informacji.

Aplikacja proponuje bardzo przydatną funkcję SmartTraffic, która pozwala ominąć korki. Używa OpenStreetMap. Udostępnia dokładne i regularnie aktualizowane mapy. Niestety nie możesz z nich korzystać w trybie offline.

Jeśli potrzebujesz bardzo szczegółowej mapy, zwróć uwagę na tę aplikację. Wszystko jest w 3D. Z poszczególnych map możesz korzystać offline, co zmniejsza ryzyko przypadkowego skrętu w dowolnym momencie podróży. Aplikacja zapewnia dokładne wskazówki i informacje o ruchu drogowym. Proponuje również zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości, dynamiczny asystent pasa ruchu. Wiele osób zaufało już Sygic GPS Navigation & Maps. Chociaż podstawowe funkcje są bezpłatne, możesz skorzystać z wersji premium.

AutoMapa

Oferuje precyzyjne, na bieżąco aktualizowane mapy, dzięki temu bez problemu dojedziesz na miejsce. Nie musisz się więc martwić, że natkniesz się na ogromny korek, prace drogowe, czy zamkniętą obwodnicę. Z aplikacji możesz korzystać zarówno w trybie online, jak i offline.

AutoMapa pozwala spersonalizować interfejs i sposób wyświetlania map. Dane drogowe udostępnia z systemu LiveDrive. W ten sposób wyznacza najlepszą trasę na podstawie aktualnych informacji. Ponadto proponuje użytkownikom AutoRadar. To nowoczesne narzędzie, które pozwala na wymianę informacji o radarach, korkach, wypadkach, czy punktach kontroli.

Partnerem tekstu jest Express – Rent a Car.