Kontuzja francuskiego napastnika mocno zaszokowała wszystkich kibiców reprezentacji Trójkolorowych. Okazuje się jednak, że Karim Benzema będzie gotów na finał z Argentyną, który zostanie rozegrany już w tę niedzielę. Real Madryt wyraził zgodę na wylot piłkarza do Kataru.

Francja wierzyła w powrót swojego kapitana

Karim Benzema będzie gotów na grę w finale Mistrzostw Świata 2022 rozgrywanych w Katarze. Przed turniejem, kiedy ogłoszono, że tegoroczny zwycięzca Złotej Piłki doznał kontuzji. Napastnik Realu Madryt opuścił zgrupowanie przed pierwszym meczem reprezentacji Francji na mundialu i udał się do Hiszpanii, gdzie poddał się leczeniu i rehabilitacji.

Przeczytaj także: Irański piłkarz skazany na karę śmierci. Brał udział w protestach!

Reprezentacja Francji wierzyła, że Karim Benzema będzie gotów prędzej czy później, dlatego też drużyna nie zdecydowała się na zgłoszenie innego zawodnika w jego miejsce. Decyzja ta sprawiła, że w tej sytuacji napastnik Trójkolorowych będzie mógł w niedziele wrócić na boisko i zagrać w finałowym spotkaniu przeciwko Argentynie.

A jednak! Karim Benzema będzie gotów na finał! Fot. Barstool Football/Author Unknown

Karim Benzema będzie gotów do gry. Real Madryt wyraził zgodę!

Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji, wiedział, że istnieje szansa na to, aby Karim Benzema powrócił do składu jeszcze w czasie rozgrywanego turnieju. Okazuje się, że brak powołania zastępcy się popłacił, ponieważ napastnik Realu Madryt poleci do Kataru. Hiszpański klub wyraził zgodę, przez co Benzema dołączy do kadry.

Z racji tego, że Karim Benzema znajduje się w kadrze Trójkolorowych, nawet jeśli nie zagra ani sekundy w finałowym spotkaniu przeciwko Argentynie, będzie mógł odebrać medal mistrzostw świata, jeśli oczywiście trofeum powędruje w ręce Francuzów. Deschamps na pytanie, czy jeśli Karim Benzema będzie gotów do gry, to zostanie wpuszczony, nie udzieli odpowiedzi.

Real Madryt wydał pozwolenie, Benzema wraca do Kataru! Fot. SportBIBLE/Author Unknown

Źródło i zdj: SportBIBLE/Barstool Football