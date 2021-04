A może Władca Pierścieni po rosyjsku? Sprawdźcie!

Władca Pierścieni to trylogia napisana przez legendarnego J.R.R Tolkien. Najsłynniejszą ekranizacją walki o Śródziemie są trzy filmy wyreżyserowane przez Petera Jacksona. Jak się okazuje nie była to pierwsza filmowa próba nagrania przygód Drużyny Pierścienia. W sieci pojawiła się rosyjska wersja przygód Frodo i jego kompanów!

Władca Pierścieni po rosyjsku. Nakręcono ją 30 lat temu!

Większość z nas chociaż raz oglądnęła jeden z filmów z trylogii Władcy Pierścieni wyreżyserowanych przez Petera Jacksona. Pierwsza część opowiadająca o przygodach Drużyny Pierścienia, która broni Śródziemie przez Sauronem powstała w 2001 roku. Kolejne dwie części wychodziły w 2002 i 2003 roku. Cała trylogia została nagrodzona setki nagród. Opowiadała niesamowitą przygodę o przyjaźni, heroizmie, a przedstawione efekty specjalne w dalszym ciągu potrafią robić wrażenie.

Trylogia Władcy Pierścieni w reżyserii Petera Jacksona to jedne z najlepszych filmów w historii kina.

Przez wiele lat uznawano, że The Lord of the Rings w reżyserii Petera Jacksona jest jedyną aktorską wersją dzieła J.R.R Tolkiena. Okazuje się, że trzydzieści lat temu, w Związku Radzieckim powstała rosyjska wersja przygód Frodo i Drużyny Pierścienia.

Śródziemie według Rosjan – zobaczcie sami!

Pod koniec marca, na kanale YouTube rosyjskiej telewizji 5TV pojawiły się dwie części kultowej powieści napisanej przez J.R.R Tolkiena. Władca Pierścieni w wykonaniu rosyjskim było jak dotąd skarbem, o którym wiedziało kilka osób. Tak przynajmniej podaje The Guardian.

Rosyjska adaptacja walki o Śródziemie została nakręcona 30 lat temu, więc jeśli spodziewacie się oszałamiających efektów specjalnych, to odsyłam was do wersji Petera Jacksona. Piotrek opisał ją jak prezentuje się 20 lat po premierze.

Władca Pierścieni nakręcony przez Rosjan to iście teatralna wersja – widać to nie tylko po rekwizytach użytych w produkcji, ale również i grze aktorskiej. Rosyjska wersja ma jednak jedną przewagę nad amerykańską trylogią – w opowieści pojawia się jednak z najpotężniejszych postaci w Śródziemi, Tom Bombadil! Jeśli nie macie co robić wieczorem, to koniecznie sprawdźcie rosyjskiego Władcę Pierścieni!