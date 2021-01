„Władca Pierścieni” – 20 lat po premierze trylogii

Już w tym roku minie 20 lat od premiery pierwszej części trylogii „Władca Pierścieni”. Mimo tego, że film dawno temu „wkroczył w dorosłość”, nadal znajdziemy osoby, które z miłą chęcią wracają do historii napisanej przez wybitnego pisarza jakim jest J.R.R. Tolkien.

O czym jest trylogia „Władca Pierścieni”?

Trylogia opowiada o „wojnie” o Jedyny Pierścień (pierścień władzy), a także o wędrówce Froda do Mordoru. Chcąc uniknąć całego zła w świecie, drużyna złożona z krasnoluda, elfa, czarodzieja, ludzi, a także hobbitów postanawia zażegnać zło. Dlatego jej zadaniem jest zniszczenie pierścienia. Na drodze drużyny stają różnego rodzaju stwory takie jak gobliny, orkowie, a także słudzy Saurona. Nie jest to łatwa droga. Czy im się udało? Sprawdźcie sami.

Pierścień władzy. Jak zwykły przedmiot zmienia bohaterów „Władcy Pierścieni”?

W filmie widzimy, jak pierścień wpływa na bohaterów. Każdy z nich chciałby mieć ten przedmiot dla siebie, by móc zniszczyć armię Saurona. Jednakże pierścień zmienia każdego z bohaterów i wywołuje w nim rządze władzy. Ma w sobie taką moc, że omamia każdego kto go widzi. Jedynie Hobbici – czyli mali, niewinni bohaterowie, mimo swoich rozmiarów, są najbardziej odporni na działanie Jedynego Pierścienia, dlatego to właśnie Frodo ma możliwość stania się „Powiernikiem Pierścienia”.

Fantastyka w trylogii J.R.R. Tolkiena

W filmie mamy do czynienia z wieloma elementami fantastyki. Między innymi z postaciami, które stworzył Tolkien. Możemy spotkać elfy, krasnoludy, hobbitów, czarodziejów, gobliny i wiele wiele innych. Bohaterowie są podzieleni na dobrych i złych. Armia Saurona i Sarumana budzi w nas wiele odrazy, obrzydzenia. W filmie możemy dostrzec wyraźny kontrast między dobrem, a złem.

Ponadczasowość „Władcy Pierścieni”

O samej ponadczasowości filmu pt. „Władca Pierścieni” świadczy wielka grupa miłośników tej trylogii. Jest to rodzaj filmu, który mimo, że widziany kolejny raz, to i tak oglądamy go z zainteresowaniem. Chociaż film ma już 20 lat, nie oznacza to słabej grafiki, jak również „tandetnych” efektów specjalnych. Oczywiście, że w przeciągu tych lat bardzo rozwinęły się efekty specjalne w filmach, ale akurat w tym przypadku nie ma ostro zarysowanej granicy między użytymi efektami, a efektami, które teraz oglądamy w kinach.

Fenomenalna reżyseria, jak i gra aktorska

Reżyserem „Władcy Pierścieni” jest Peter Jackson”. Trylogia została nominowana 30 razy do Oscara, z czego udało się zdobyć jej 17 statuetek. Również gra aktorska zasługuje na wielkie wyrazy szacunku. W filmie pojawiają się tacy aktorzy jak Elijah Wood (Frodo Baggins), Sean Astin (Samwise Gamgee) Billy Boyd – twórca utworu w filmie „The Hobbit: The Battle Of The Five Armies” (Pippin), Viggo Mortensen (Aragorn), Orlando Bloom (Legolas), Ian McKellen (Gandalf) , Hugo Weaving (Elrond), John Rhys-Davies (Gimli) i wielu wielu innych.

Czym może zaskoczyć nas trylogia w 2021 roku?

Na ten moment film możemy obejrzeć w różnych serwisach, między innymi na Netflixie. Jednakże od tego roku jest dostępna wersja w 4K UHD jak i wersja reżyserska. Czym jest wersja reżyserska? Jest to ten sam film, w którym niektóre sceny dodano, dlatego film trwa troszeczkę dłużej. Cena całej trylogii w 4K kosztuje mniej więcej 700-800 zł. Czy to dużo? Sam fakt oglądania filmu w takiej jakości według mnie jest warty swojej ceny.

Muzyka w trylogii Tolkiena

Ważnym aspektem, którego jeszcze nie poruszyłem jest muzyka wykorzystywana w filmie. Jest ona tak idealnie stworzona, że w fenomenalny sposób współgra z wydarzeniami dziejącymi się na naszym ekranie. Kompozytorem jej jest Howard Shore – kanadyjski kompozytor muzyki filmowej. Jego kompozycje mogliście słyszeć w takich filmach jak „Aviator”, „Hobbit”, a także „Milczenie Owiec”. O kanadyjskim kompozytorze warto dodać, że otrzymał Oscara za muzykę z filmu „Władca Pierścieni”.

Mam nadzieję, że ten artykuł Was zaciekawił i obejrzycie albo wrócicie do fenomenalnej trylogii. Film znajdziecie między innymi na Netflixie lub jak kto woli, możecie zakupić wersję 4K UHD. Nie mogę się doczekać, aż będą tworzone kolejne ekranizacje wybitnego pisarza jakim jest J.R.R. Tolkien.