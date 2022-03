Abramowicz sprzedaje Chelsea i swój majątek w Anglii

Wojna na Ukrainie, którą wszczęła Rosja spowodowała ogromne kłopoty. Cały świat nakłada na Rosjan sankcje, czego efektem mogą być bankructwa wielu biznesmenów. W związku z tym Roman Abramowicz sprzedaje Chelsea Londyn oraz posiadłości w Anglii. O ile znajdzie kupca, rzecz jasna.

Oligarcha rosyjski zdecydował się na sprzedaż majątku oraz klubu Chelsea Londyn, gdyż obawia się kar, które nakłada cały świat na Rosję. Początkowo Abramowicz zdecydował się na oddanie władzy nad klubem fundacji. Warto przypomnieć, że włada on Chelsea od 2003 roku. Biznesmen musi mieć jednak na uwadze to, że „czas ucieka”. Jeśli obejmą go kary, sprzedaż klubu może być zablokowana. Chodzi oczywiście o sankcje, które są nakładane na Rosję przez inwazję tego kraju na Ukrainę. Karami objęto banki, ale również oligarchów.

Należy również zauważyć, że Roman Abramowicz dołączył się do rozmów pokojowych. Nic w tym dziwnego, to przecież biznesmen, który ma w tym duży interes. Tym bardziej, że nie ma wizy pierwszej rangi dla inwestorów, przez co nie może na stałe mieszkać oraz prowadzić swojego biznesu w Anglii.

Roman Abramowicz chce sprzedać Chelsea Londyn oraz swoje posiadłości w Anglii

Jak donosi portal Sport.pl, biznesmen jest przerażony obecną sytuacją. Wcale mu się nie dziwie, może lada moment stracić swój majątek. W związku z tym ma w planach sprzedać swoje posiadłości w Londynie. Ich wartość oscyluje w okolicach 200 milionów funtów. Mowa między innymi o posiadłości w Kensington Palace Gardens, którą wyceniono na około 150 milionów funtów, a także o apartamencie w Chelsea Waterfront. Ta druga lokalizacja jest warta około 22 miliony funtów.

Roman Abramowicz chce pozbyć się jak najszybciej wspomnianych nieruchomości, gdyż obawia się sankcji. Co ciekawe, The Times informuje, że posiadłością w Kensington Palace Gardens interesują się chińscy inwestorzy. Warto jednak zauważyć, że sprzedaż takich nieruchomości może nie być taka łatwa. Powód? Oczywiście, chodzi o koszty oraz tak zwaną ocenę sytuacji i potencjalnego ryzyka.

Klub z Londynu na sprzedaż

Rosyjski biznesmen chce również pozbyć się klubu z Londynu. W sumie, wcale mnie to nie dziwi, jednak, czy znajdzie kupca? Podobno wczoraj już kilka osób dostało propozycję kupna klubu. Warto przypomnieć, że otrzymywał już propozycje zakupu. Przykładem może być oferta wynosząca 2,2 mld funtów. Pozyskanie tak ogromnej kwoty ze sprzedaży mogłoby dodatkowo pokryć dług klubu wobec przedsiębiorcy, który wynosi ponad 1,5 miliarda funtów!

