Niektóre zawody i sytuacje wymagają od nas użycia specjalistycznego sprzętu. Taki jest właśnie Acer Enduro N3. To odporny na zalanie laptop na budowę oraz wszędzie tam, gdzie jest dużo kurzu i wilgoci, a sprzęt może ulec uszkodzeniu.

Dotychczas gdy ktokolwiek zapytałby mnie jaki jest odporny na zalanie i warunki atmosferyczne laptop, odpowiedziałbym szybko – Panasonic Toughbook. Test Acer Enduro N3 uświadomił mnie, że inne firmy równie dobrze sobie radzą tworząc sprzęt, który sprawdzi się w ekstremalnych sytuacjach. O jakich mowa? Model ten cechuje się certyfikatem IP53 oraz standardem MIL-STD-810G, który zapewnia wytrzymałość np. w miejscu gdzie jest dużo kurzu lub wilgoci. Nie będzie problemu z używaniem laptopa przy bardzo wysokich lub niskich temperaturach. Uszkodzenia? Te również nie są mu straszne, bowiem ekran jest pokryty szkłem Corning Gorilla, konstrukcja została specjalnie wzmocniona, a dysk chronią krawędzie pochłaniające wstrząsy. Przyjrzyjmy się mu bliżej.

Test Acer Enduro N3 - odporny na zalanie laptop na budowę

Acer Enduro N3 – specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-10210U

Pamięć RAM: 8 GB

Nośnik danych: Samsung PM991 512 GB M.2 2280 PCI-E x4

Ekran: 14-cali, Full HD pokryty szkłem Corning Gorilla

Łączność: Bluetooth, Wi-Fi 6, LAN

Waga i wymiary: 2,45 kg, 35 cm x 24,5 cm x 2,5 cm

Porty wejścia / wyjścia: HDMI, VGA, Ethernet, SmartCard, blokada Kensington, port RS-232, 2 x USB 3.1 typ A, 1 x USB 3.2 typ C, audio, czytnik kart SD

Cena notebooka w zależności od sklepu oscyluje w granicach 3 – 4 tysięcy złotych. Szczegóły można znaleźć na Ceneo.pl – kliknij aby zobaczyć ceny w porównywarce.

Odporny na zalanie laptop na budowę – wygląd zewnętrzny

Notebook dotarł do mnie w bardzo standardowym zestawie. Klient otrzymuje laptopa i ładowarkę – na tym koniec. Sam wygląd laptopa jest dość toporny. Gruby, duże ramki wokół ekranu, ciężki – zupełnie nie pasuje do innych, „modnych dziś” notebooków. Oczywiście, to raczej nie będzie przeszkadzać potencjalnym klientom, bowiem nie o wygląd, a o właściwości tutaj chodzi. Przyjrzyjmy się mu jednak bliżej.

Otwierając klapę widzimy dużą klawiaturę, niestety nie ma wydzielonego obszaru na klawisze numeryczne, aczkolwiek wcale mnie to nie dziwi, bowiem jest to model z 14-calowym ekranem. Wolę takie rozwiązanie niż ściśnięte na siłę, małe klawisze. Tuż pod nią, prawie centralnie umieszczono touchpad – działa dość przeciętnie. Po prostu działa. Obok niego producent zdecydował się na umieszczenie czytnika linii papilarnych. Ten element również mnie nie zachwycił – jest poprawny i spełnia swoje zadanie, aczkolwiek korzystałem ze znacznie szybszych i precyzyjniejszych rozwiązań.

Wokół 14-calowego ekranu wyświetlającego obraz w rozdzielczości Full HD widzimy bardzo grube ramki. Domyślam się, że chodzi o wzmocnienie konstrukcji. Tuż nad wyświetlaczem znajdziemy kamerę do wideorozmów. Ekran sprawia wrażenie bardzo solidnego. A to za sprawą szkła, które chroni go przed uszkodzeniem.

Test Acer Enduro N3 - odporny na zalanie laptop na budowę

Na prawej krawędzi producent umieścił dość archaiczny zestaw portów. Jest tam blokada Kensington, port SmartCard, a także RS-232. Niektórzy zapewne nie będą wiedzieli do czego się go używa. Kiedyś komunikowały się z nim drukarki, a dziś zapewne jakiś sprzęt satelitarny.

Test Acer Enduro N3 - odporny na zalanie laptop na budowę Test Acer Enduro N3 - odporny na zalanie laptop na budowę

Na lewej krawędzi jest nieco „nowocześnie”. Szczególnie względem tej prawej. Tutaj umieszczono LAN, VGA, HDMI, 2 x USB typu A oraz 1 x USB typu C. Jest też slot na karty pamięci oraz gniazdo audio. Dodam jeszcze, że każdy z portów jest chroniony przez zaślepkę, co uchroni je przed wodą i zanieczyszczeniami.

Test Acer Enduro N3 - odporny na zalanie laptop na budowę Test Acer Enduro N3 - odporny na zalanie laptop na budowę Test Acer Enduro N3 - odporny na zalanie laptop na budowę

Spód zaskoczył mnie najmocniej. Skoro jest to komputer wodoodporny, jakim cudem mamy element odprowadzający ciepło z wentylatora? A jednak – część obudowy jest „otwarta”. Zaglądnijmy więc do środka notebooka. I tu spore zaskoczenie – wygląda jak każdy inny komputer przenośny, a miejsce „odkryte”, czyli to, gdzie znajduje się wentylator, jest suche. Nawet po dużym prysznicu, który zorganizowałem notebookowi.

Test Acer Enduro N3 - odporny na zalanie laptop na budowę

Testy praktyczne

Testowany laptop Acer Enduro N3 nie jest sprzętem z górnej póki, dlatego nie spodziewałem się wybitnie wysokiej wydajności. Fakt, w pracy biurowej sprawdza się bardzo dobrze, jednak jeśli np. architekt chciałby uruchomić jeden z programów typu *CAD, będzie miał nie lada wyzwanie i test cierpliwości. Nawet pomimo tego, że mamy przecież dziesiątą generację Intela „pod maską”. Niestety, 8 GB pamięci RAM to trochę za mało jak na obecnie stosowane systemy, dlatego za sprawą wolnego slotu na drugą kość pamięci sugeruję, by szybko dokonać aktualizacji. Zdecydowanie, komfort użytkowania komputera będzie o wiele wyższy.

Test Acer Enduro N3 - odporny na zalanie laptop na budowę Test Acer Enduro N3 - odporny na zalanie laptop na budowę

Klawiatura jest przyjemna, ale wolałbym jednak nieco wyższy skok klawiszy, by przyjemniej pisać kolejne linijki tekstów. Domyślam się, że jakiś himalaista przyzwyczai się do klawiatury opisując swoje kolejne przeżycia w jednej z baz na Mount Everest. Ja jednak oczekuję czegoś innego. To nie oznacza jednak, że jest zła – wręcz przeciwnie. Odległość pomiędzy klawiszami jest odpowiednia i to się liczy.

Sam ekran nie należy do wybitnie wysokich jakościowo, ale tutaj chodzi bardziej o odporność na uszkodzenia i tutaj producent laptopa Acer Enduro N3 ma się czym pochwalić. Tak czy inaczej, może i trochę „odbija się świat” w ekranie za sprawą szkła, jednak nie jest realnie tak źle. Kąty widzenia również stoją na odpowiednim poziomie, a jasność sprawia, że nawet w słoneczne dni odczytamy wszystko, co znajduje się na ekranie.

Pozytywnie zaskoczyła mnie bateria. Producent sugeruje, że Acer Enduro N3 możę pracować przez trzynaście godzin. Być może i tak jest, o ile wyłączycie Wi-Fi i będziecie oglądali jakiś dokument z mocno przyciemnionym ekranem. Ja sprawdziłem jednak sprzęt pod kątem „normalnego” użytkowania. Włączyłem pakiet biurowy, przeglądarkę z kilkoma zakładkami, Wi-Fi, a ekran był „rozświetlony” na 80%. I wyszło bardzo dobrze, bowiem osiągnąłem bez problemu dziewięć godzin pracy na baterii. Słowa uznania! Taka wydajność baterii jest bardzo ważna, szczególnie w takich komputerach jak ten, które są często wykorzystywane w trudnych warunkach bez dostępu do źródła energii.

Test Acer Enduro N3 – odporny na zalanie laptop na budowę.