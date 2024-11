Szukasz sprzętu AGD w dobrej cenie? Przeceny w Dreame 50%!

Świetna wiadomość dla osób poszukujących sprzętu AGD w dobrej cenie. Szczególnie tego, który oferuje wysoką jakość. Marka Dreame przecenia w związku z nadchodzącym Black Friday produkty nawet o 50%! Warto się spieszyć, bowiem oferta jest ograniczona, a łowcy polują na takie okazje!

AGD w dobrej cenie. Dreame obniża ceny produktów.

Marki raczej nikomu przedstawiać nie trzeba, zgadza się? W skrócie, jest to producent robotów sprzątających, odkurzaczy pionowych, urządzeń Wet&Dry, produktów z segmentu beauty, a nawet robotów koszących. Przy okazji – testowałem Dreame Roboticmower A1 i był to jeden z najlepszych tego typu sprzętów, z jakimi miałem styczność. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej ofercie promocyjnej marki Dreame, gdyż mowa o solidnych urządzeniach, które dodatkowo są oferowane w bardzo dobrej cenie. Zresztą, sami zobaczcie wybrany sprzęt, który jest objęty promocją.

AGD w dobrej cenie. Dreame obniża ceny produktów.

Sprzęt AGD w dobrej cenie. Black Friday w przypadku Dreame trwa… cały miesiąc!

Oprócz wspomnianego wyżej sklepu internetowego Dreame, produkty możecie znaleźć w galerii Westfield Mokotów, strefie Dreame w galerii Złote Tarasy w Warszawie oraz w sieciach handlowych takich jak Media Expert, Media Markt, RTV EURO AGD. Oczywiście, można również poszukać promocji za pośrednictwem platform e-commerce takich jak między innymi Allegro. Najważniejsze w tym wszystkim, rzecz jasna, jest to, by trafić na dobry rabat na sprzęt, a gdzie go kupicie – to już jest mniej ważne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mamy za sobą kwestię związaną z dostępnością sprzętu Dreame, teraz sprawdźmy wybrane produkty objęte akcją promocyjną.

AGD w dobrej cenie. Dreame obniża ceny produktów.

Roboty sprzątające

W tym przypadku warto rzucić okiem na dwa modele. Pierwszy z nich to X40 Ultra Complete, czyli w sumie flagowy model w ofercie tego producenta Cechuje się przede wszystkim wydajnym systemem ssania Vormax, który oferuje moc na poziomie 12 000 Pa. Do tego mamy czyszczenie podłóg na mokro za sprawą obracających się nakładek mopujących. Co ciekawe, jedna z nakładek jest osadzona na wysuwanym ramieniu, dzięki czemu dociera również w miejsca trudno dostępne. Podobnie wygląda również kwestia szczotki bocznej, która zgarnia nieczystości ulokowane na narożnikach i przestrzeni wzdłuż ścian. Kolejnym atutem X40 Ultra jest jego „baza”, która nie tylko opróżnia zbiornik na kurz, ale rownież czyści pady mopujące w wodzie o temperaturze 70 stopni Celsjusza.

Wśród robotów sprzątających warto wyróżnić również L20 Ultra, który został wyposażony w wysuwanie ramie Mop Extend oraz system ssący Vormax. Mamy więc sprzęt do odkurzania i mopowania podłóg. Podobnie jak X40 Ultra, model L20 Ultra także samodzielnie opróżnia zbiorniki zarówno na kurz, jak i na brudną wodę, a po myciu czyści samodzielnie pady mopujące.

AGD w dobrej cenie. Dreame obniża ceny produktów.

Odkurzacze pionowe

Jeśli macie zamiar zakupić odkurzacz pionowy, warto zwrócić uwagę na przykład na Dreame Z30. Jest to model, który cechuje się potężną mocą ssącą na poziomie 28 000 Pa. Do tego mamy czujniki, które badają ilość zanieczyszczeń. Wszystko po to, by dostosować pracę odkurzacza do aktualnie panujących warunków. Co ciekawe, w zestawie znajdują się szczotki oraz narzędzia do usuwania sierści zwierząt. Kolejnym interesującym modelem jest Dreame Z30, który także cechuje się dużą mocą – tym razem może generować 25 000 Pa siły ssącej. Warto zauważyć, że dwie szczotki główne mają podświetlenie LED, co ułatwia sprzątanie w zaciemnionych miejscach. W obu tych odkurzaczach zastosowano akumulatory, które pozwalają nam na pracę do 90 minut.

AGD w dobrej cenie. Dreame obniża ceny produktów.

Urządzenia Wet&Dry

Wśród produktów objętych promocją znalazł się również odkurzacz Wet&Dry. Co to oznacza? W skrócie, oprócz odkurzania, taki sprzęt potrafi również myć nasze podłogi. A np. taki Dreame H12 Core robi to skutecznie za sprawą czujników ilości zabrudzeń, które dostosowują siłę ssania oraz ilość wody, która trafia na podłogę. Po około 25 minutach pracy, bo na tyle pozwala bateria, możemy ustawić sprzęt w odpowiednim miejscu, by zaczął tak zwane samoczyszczenie. Wśród tego typu urządzeń znalazł się także inny odkurzacz – Dreame H13 Pro. który także posiada szereg technologii i funkcji, które mają za zadanie pomóc nam w sprzątaniu.

AGD w dobrej cenie. Dreame obniża ceny produktów.

Sprzęt beauty

Nie sposób nie wspomnieć również o sprzęcie, dzięki któremu nasze włosy będą jeszcze piękniejsze. Mam na myśli Dreame Airstyle, czyli urządzenie oferujące pięć funkcji. Możemy nie tylko wysuszyć włosy, ale również stworzyć efektowne loki i fale, wygładzić pasma czy zwiększyć objętość fryzury. Oczywiście, mamy do dyspozycji trzy różne poziomy temperatury i trzy ustawienia przepływu powietrza. Kolejnym sprzętem jest Dreame Pocket, który jest niczym innym jak efektywną suszarką do włosów, która została wyposażona w silnik osiągający 110 tysięcy obrotów na minutę. Warto zauważyć, że model ten korzysta z technologii jonizacji, która eliminuje ryzyko uszkodzenia naszych włosów.