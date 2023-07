Apple oficjalnie przechodzi na porty USB-C w swoich urządzeniach. Zmiana ta została wymuszona przez Unię Europejską w celu większej spójności urządzeń i zmniejszenia zużycia surowców i zanieczyszczeń. Najnowsze doniesienia mówią, że AirPods Pro z USB C zadebiutują wraz z serią iPhone 15.

Premiera serii iPhone 15 we wrześniu

Wrzesień to miesiąc, w którym Apple zazwyczaj pokazuje swoje nowe smartfony i inne urządzenia, które przygotowało na kolejne 12 miesięcy. Jak co roku zaprezentowana zostanie nowa seria smartfonów. iPhone 15 oczywiście będą posiadały nowości, a największą będzie port ładowania!

AirPods Pro z USB C zadebiutują z serią iPhone 15

Apple przez wymogi Unii Europejskiej zmuszone zostało do zmiany swojego autorskiego złącza Lightining, które znajdowało się przez ostatnie lata we wszystkich urządzeniach. Zmiana ta była zapowiadana już wcześniej. Teraz okazuje się, że na rynku zadebiutują także AirPods Pro z USB C!

AirPods Pro z USB C już za dwa miesiące

Zmiana złącza Lightning na USB-C niesie za sobą wiele pozytywów. Przede wszystkim użytkownicy będą mogli korzystać z jednej ładowarki dla wielu urządzeń, ale przede wszystkim smartfony Apple będą mogły obsługiwać większą prędkość ładowania i szybsze transfery plików. Wszystko dzięki nowemu rozwiązaniu.

Jak podaje Mark Gurman z Bloomberga, Apple pracuje nad nowymi słuchawkami Apple AirPods, które będą wyposażone w złącze USB-C. Rzekomo na premierę nie będziemy musieli czekać długo, ponieważ nowa wersja słuchawek zadebiutuje na rynku wtedy, co seria iPhone 15.

Co więcej, Apple pracuje nad funkcją badania słuchu w nowych AirPodsach. Funkcja będzie odtwarzać specjalne dźwięki, które mają wykryć problemy ze słuchem.

