W imię ekologii straciliśmy z pudełek flagowców takie dodatki jak słuchawki czy nawet ładowarka. Jeśli chodzi o akcesoria iPhone 15 Pro mamy dostać coś, co funkcjonalność ma prawie żadną, ale za to zyskujemy… z resztą. Sami zobaczycie za chwilę.

Trochę to irytujące, że w przypadku flagowych smartfonów, które kosztują krocie, musimy zadowolić się dokumentacją czy przewodem, którym podłączamy urządzenie do ładowania. Oczywiście, ładowarkę musimy sobie sami kupić. Przecież nawet taka oryginalna ładowarka potrafi kosztować w przypadku tanich sklepów około 55 zł (zobacz na Allegro ładowarkę 20 W Apple). Nie wspominam o sieciach marketów RTV. Tam taki oryginał kosztuje grubo ponad 100 złotych! Niestety, ja tu piszę o ładowarkach, ale zapomnijcie, że taki element znajdzie się w opakowaniu wraz z iPhone 15. Nie, co to, to nie.

Akcesoria iPhone 15 Pro. Ma pojawić się nowość, ale sam nie wiem co o tym myśleć

Sprawia dotyczy czegoś, co chcąc – nie chcąc (chociaż zapewne jakby się dało to i tego byśmy w pudełku nie znaleźli) akcesorium, które pojawi się wraz z iPhone 15. Mowa o przewodzie, bo tak naprawdę tylko on nam został. Podobno najnowsze smartfony Apple będą ładowały się szybciej. Mają oferować 35 W mocy! Tak, wiem, rozwiązania – nawet budżetowe – oferowane z Androidem potrafią “rozpędzić” się do znacznie wyższych wartości, ale co poradzimy. Trzeba się cieszyć z tego co jest albo kupić telefon z systemem Google.

Tak czy inaczej, oprócz tego, że przewód, który znajdzie się w opakowaniu ma umożliwić nam ładowanie z prędkością na poziomie 35 W, mam on również zmienić się pod kątem wizualnym. W skrócie, chodzi o to, że kabelek będzie kolorystycznie nawiązywał do wersji smartfona, którą kupimy. Nie jest to jednak nowość w przypadku marki Apple. Podobnie wygląda kwestia przewodu dołączanego do notebooków. Przykładowo, tak wygląda kabel, który dostałem wraz z zakupionym Apple MacBook Air M2.

Akcesoria iPhone 15 Pro. czy tak będzie wyglądał kabel, który znajdziemy w pudełku?

Skąd wiadomo o nowych akcesoriach dołączanych do smartfonów iPhone 15?

Jak to skąd? Oczywiście, z fabryk, które produkują podzespoły i akcesoria iPhone 15 Pro. Niestety, ale Apple ma problem i to spory z ukryciem tego, jak będzie wyglądać sprzęt i wszystko, co dzieje się wokół niego. Tak czy inaczej, przeglądając X.com (Twitter) można odnaleźć wpis, który prezentuje bardzo podobne przewody do tego z notebooka MacBook Air M2. Zobaczcie.

Zagłębiając się dalej, możemy również odnaleźć pudełko, które podobno będzie sprzedawane jako oddzielne akcesorium. Tak, jest to przewód USB typu C. Czy to prawdziwe opakowanie? Trudno powiedzieć. Wygląda na oryginalne.