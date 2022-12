To oficjalne, aktorski God of War powstanie. Filmowa adaptacja popularnej gry na konsole PlayStation została zamówiona przez Amazon. Produkcja będzie realizowana w formie serialu!

Amazon i Sony Pictures Television łączą siły

W ostatnim czasie mamy naprawdę duży wysyp produkcji aktorskich opartych na popularnych grach wideo. Na swoją premierę czeka serial The Last of Us produkowany przez HBO, a w tym roku na ekranach kin pojawiła się filmowa adaptacja gry Uncharted.

Popyt na takie produkcje jest, dlatego też Amazon zdecydował się na zrealizowanie serialu opartego na popularnej grze. Aktorski God of War powstanie we współpracy z Sony Pictures Television i będzie dostępna na platformie Amazon Prime Video.

Aktorski God of War zamówiony przez Amazon!

Aktorski God of War dostał zielone światło na produkcję

Aktorski God of War to produkcja, o której mówiło się już od jakiegoś czasu. Pierwsze informacje na temat planów stworzenia serialu pojawiły się pod koniec pierwszego kwartału tego roku, jednak dopiero teraz udało się dopiąć wszystkie sprawy. Za adaptację gry odpowiedzialny będzie Rafe Judkis, twórca serialu Koło Czasu dostępnego również na Prime Video.

Seria God of War zyskuje same pozytywne oceny. Czy z serialem będzie podobnie?

Za scenariusz serialu odpowiedzialni będą Mark Fergus i Hawk Otsby, czyli nominowany do Oscara duet, który na swoim koncie posiada m.in. napisanie scenariusza do filmu Iron Man. Producentami wykonawczymi serialu zostali Yumi Yang z Santa Monica Studio, Roy Lee z Vertigo oraz Asad Qizilbash i Carter Swane z Playstation Productions.

Na tę chwilę nie mamy jednak szczegółowych informacji, więc nie wiemy, kiedy aktorski God of War zadebiutuje na platformie. Nic dziwnego, skoro nie wybrano jeszcze nawet aktorów.

Czy produkcja okaże się tak samo dużym hitem, jak gra?

Źródło: HollywoodReporter