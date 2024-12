Duża aktualizacja Apple. Chodzi o poprawki bezpieczeństwa!

Nie tylko powinniśmy, ale wręcz musimy dbać o pobieranie aktualizacji, które nie tylko wprowadzają nowe funkcje, ale także dbają o nasze bezpieczeństwo. Pojawiła się duża aktualizacja Apple. W związku z tym pobierz ją na swój sprzęt. Mam tu na myśli zarówno iOS, jak i MacOS, gdyż gigant z Cupertino wprowadził bardzo dużo poprawek związanych ze wspomnianym bezpieczeństwem.

Aktualizacja Apple na iOS i MacOS. Sprawdź, czego dotyczą poprawki.

Temat dotyczy wielu urządzeń Apple. Mam na myśli zarówno komputery Mac, jak i smartfony iPhone. Aktualizacje iOS 18.2 oraz macOS Sequoia 15.2 są naprawdę duże i ważne, ponieważ otrzymujemy wiele poprawek bezpieczeństwa. Zapewne nie każdy zaktualizował jeszcze swoje urządzenia, a już napewno ja się do nich zaliczam. Dlatego pomyślałem, że warto podzielić się informacją o tym, że aktualizacja Apple czeka już na naszych urządzeniach. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co gigant z Cupertino wprowadził w nowych poprawkach.

Duża aktualizacja Apple. Koniecznie pobierz ją na swój Mac i iPhone

Wprawdzie marka informuje o poprawce związanej ze sztuczną inteligencją, jednak ja skupiłbym się na temacie związanym z bezpieczeństwem, bowiem to właśnie w tej kwestii mamy sporo zmian i to na nich opiera się aktualizacja Apple. Jeśli więc chcecie cieszyć się bezpiecznym sprzętem, sugeruję pobrać ostatnią w tym roku aktualizację. Ciekawie, a raczej zaskakująco wygląda fakt, że producent bardzo mocno chwali się wprowadzeniem nowego zestawu funkcji Apple Intelligence (AI). Mam tu na myśli udoskonalone narzędzia do pisania, płynną obsługę ChatGPT, Image Playground czy Genmoji. Do tego dochodzi inteligencja wizualna, a więc wszystko to, co oferuje obecnie użytkownikom sztuczna inteligencja, którą marka zaprezentowała w październiku bieżącego roku, kiedy to pojawiły się nowe urządzenia.

Poprawki bezpieczeństwa w urządzeniach Apple. Pobierz aktualizację

Niezależnie od tego czy korzystasz z iPhone, MacBooka czy innego urządzenia marki Apple, sprawdź czy nie masz dostępnych aktualizacji udostępnionych 11 grudnia bieżącego roku. A takowe powinieneś mieć, bowiem poprawki trafiły także na iPady, Apple Watch i Apple TV. Zerknijmy, jakie błędy zostały poprawione.

Problem w AppleMobileFileIntegrity śledzony jako CVE-2024-54526: złośliwa aplikacja może mieć dostęp do prywatnych informacji.

Problem w AppleMobileFileIntegrity śledzony jako CVE-2024-54527: aplikacja może mieć dostęp do poufnych danych użytkownika.

Luka w Crash Reporter oznaczona jako CVE-2024-54513: aplikacja może mieć dostęp do poufnych danych użytkownika.

Luka w jądrze śledzona jako CVE-2024-54494: atakujący może być w stanie utworzyć mapowanie pamięci tylko do odczytu, do którego można zapisać.

Luka w Libexpat oznaczona jako CVE-2024-45490: Zdalny atakujący może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

Luka w hasłach śledzona jako CVE-2024-54492: atakujący z uprzywilejowaną pozycją w sieci może być w stanie zmienić ruch sieciowy.

Luka w VoiceOver oznaczona jako CVE-2024-54485: atakujący z fizycznym dostępem do urządzenia z systemem iOS może być w stanie wyświetlić zawartość powiadomień z ekranu blokady.

Kilka luk w WebKit, które mogą prowadzić do nieoczekiwanego zawieszenia procesu lub uszkodzenia pamięci.

Szczegóły na ten temat można znaleźć za pośrednictwem strony: https://support.apple.com/100100

Jak włączyć automatyczne aktualizacje Apple iOS i MacOS?

Czasami warto wprowadzić automatyczne aktualizacje Apple, aby każde z urządzeń samodzielnie pobierało i instalowało poprawki związane z bezpieczeństwem. Jak to zrobić? Zacznijmy od MacOS.

Jak włączyć automatyczne aktualizacje w MacOS

Wchodzimy do ustawień, następnie klikamy w zakładkę ogólne. Kolejnym krokiem jest kliknięcie w opcję uaktualnienia. Przy informacji uaktualnienia automatyczne widnieje litera „i” w kółku. Klikamy na nią. W nowo otwartym okienku możemy zaznaczyć, by nasz komputer samodzielnie pobierał tylko aktualizacje związane z bezpieczeństwem, wszystkie dostępne aktualizacje (także związane z aplikacjami, które zainstalowaliśmy), bądź tylko te, które dotyczą systemu MacOS.

Aktywacja automatycznych aktualizacji w iOS

Zerknijmy jeszcze w kierunku iOS, który jest zainstalowany na naszych smartfonach iPhone. Aby aktywować aktualizacje automatyczne w iOS klikamy w ikonkę ustawienia, następnie wybieramy ogólne, by w kolejnym kroku przejść do opcji uaktualnienia. Tu podobnie jak w przypadku MacOS możemy wybrać tylko aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa, jak również aplikacji, które są zainstalowane na smartfonie oraz całego iOS z pominięciem pobranego oprogramowania. Proste? Pewnie, że tak.

