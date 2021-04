Alio FHD84 to perfekcyjne dopełnienie domowego stanowiska pracy!

Idealne warunki do pracy w domowym zaciszu są bardzo trudne do osiągniecia. Co chwile coś nas rozprasza lub wchodzi do naszego biura. Chcąc w pełni skupić się na pracy musimy odpowiednio przygotować swoje miejsce pracy. Do wykonywania zadań potrzebne będzie nam nie tylko dobrze „zaprojektowane” stanowisko pracy, ale również dobre urządzenia, dzięki którym będziemy mogli wykonywać nasze zadania. Przykładem jest tutaj kamera Alio FHD84, która oferuje wysoką jakość streamowania.

Idealne stanowisko podczas pracy – jak powinno wyglądać?

Pandemia na wielu z nas wymusiła pracę z domu. Skupienie się na pracy w domowych warunkach jest często bardzo trudne. Rozprasza nas dosłownie wszystko, więc skoncentrowanie się na konkretnym zadaniu może być ciężkie. Wydajność pracy na pewno zwiększy odpowiednio przygotowane stanowisko.

Nasze stanowisko powinno być dostoswane do naszych potrzeb. W całej tej układance bardzo ważne jest siedzisko oraz biurko, na którym pracujemy. Fotel powinien odpowiednio wspierać nasz kręgosłup, umożliwić regulację wysokości siedziska oraz dostosowanie oparcia do naszej postury ciała. Z koli biurko powinno znajdować się na odpowiedniej wysokości. Nasze miejsce pracy powinno być też szerokie, długie i pojemne.

Jeśli w naszej pracy korzystamy z komputera stacjonarnego i monitora, to musimy odpowiednio go ustawić. Przyjmuje się, że ekran monitora powinien znajdować się od 40 do 75 centymetrów od naszych oczu. Klawiatura powinna znajdować się 10 centymetrów od krawędzi biurka, a mysz w takiej odległości, że położymy na niej całą dłoń. Urządzenia z których korzystamy są bardzo ważne w naszej pracy, dlatego też warto wyposażyć się w sprzęt najwyżej jakości. Taki jak na przykład kamera Alio FHD84.

Alio FHD84 to kamera, która jest idealnym współpracownikiem

Obecnie komunikacja z klientami czy współpracownikami odbywa się poprzez Internet. Taka praca wymaga wysokiej jakości wideo rozmów. Jeśli chcemy, aby nasze rozmowy przebiegały bez jakikolwiek komplikacji powinniśmy wyposażyć się w kamerę internetową Alio FHD84.

Kamera do wideokonferencji Alio FHD84 w bardzo dobrej cenie oferuje świętą specyfikację. Model może pochwalić się wysoką jakością streamingu wideo – 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Kamera posiada także obiektyw z wąskim kątem widzenia na poziomie 84 stopni, dzięki czemu rozmówca skupia się tylko na nas, a nie na tym co dzieje się w tle.

Na pokładzie kamery internetowej marki Alio znajdziemy technologie, które poprawiają jakość wideo przy słabym oświetleniu. Alio FHD84 wyposażona została w czujnik obrazu CMOS oraz korzysta z algorytmów redukcji szumów 2D i 3D. Dzięki tym technologiom obraz pozbawiony jest szumów, nawet jeśli w pomieszczeniu, w którym przeprowadzamy rozmowę jest słabe oświetlanie. Obraz jest zawsze czytelny i ostry. Dodatkowo znajdziemy tutaj technologię WDR, dzięki której kamera Alio FHD84 bardzo dobrze radzi sobie w zmiennym środowisku oświetleniowym.

Matryca mikrofonów zapewni wysoką jakości rozmów. Dźwięk zbierany jest z odległości trzech metrów, a FHD84 korzysta z algorytmu tłumienia hałasu.

Swoboda korzystania z urządzenia

Podczas pracy przez Internet korzystamy z wielu aplikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o wideorozmowy. Kamera Alio FHD84 współpracuje z takimi aplikacjami jak Microsoft Team, Skype, TrueConf, Meet, Zoom, Discord, Cisco i wiele innych. Urządzenie korzysta z popularnego interfejsu USB 2.0.

Dostępność i cena kamery Alio FHD84

Kamera do wideokonferencji Alio FHD84 to urządzenie, które wycenione zostało na około 330 złotych. Można kupić je u autoryzowanych sprzedawców. Pełna specyfikacja oraz szczegóły na temat urządzenia znajdują się pod tym linkiem.