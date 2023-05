Allegro Smart! tańsze. I to dużo! Ile zaoszczędzisz?

Allegro Smart! to usługa, z której warto skorzystać, jeśli często zamawiacie coś na popularnym tym portalu. Teraz subskrypcja jest dużo tańsza. Zobaczcie, ile możecie zaoszczędzić!

Duża obniżka popularnej usługi na Allegro

Jeśli często kupujecie na Allegro i zastanawialiście się nad zakupem Allegro Smart!, to właśnie nadeszła ta odpowiednia chwila, ponieważ cena za subskrypcję została mocno obniżona. Platforma poinformowała o tymczasowej obniżce, więc warto się śpieszyć!

Jak możemy przeczytać na informacji podanej przez Allegro, promocja będzie trwać od 8 do 21 maja, więc macie jeszcze trochę czasu. W tym okresie subskrypcja Allegro Smart! będzie kosztować nas 49,90 złotych, czyli o 10 złotych mniej, niż zazwyczaj.

Jak działa Allegro Smart!?

Allegro Smart! jest bardzo przydatną subskrypcją, z której korzysta już miliony użytkowników. Daje nam ona możliwość darmowych dostaw, jeśli nasze zakupy u jednego sprzedawcy przekraczają 45 złotych (punkt odbioru) lub 65 złotych (kurier).

Oczywiście to nie wszystko, ponieważ usługa daje nam możliwość darmowych zwrotów, a także dostęp do specjalnie przygotowanych dla użytkowników Smarta! okazji. Do tego wszystkiego osoby opłacające abonament mają pierwszeństwo w ramach usługi Allegro Protect.

Źródło: Allegro