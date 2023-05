Wypożyczalnia Prime Video. Kinowe hity za 2,99 zł!

Kinowe hity za niecałe trzy złote w domowym zaciszu? Brzmi zbyt dobrze, ale jest to prawda. Wypożyczalnia Prime Video od Amazon oficjalnie ruszyła i jest to naprawdę fantastyczna opcja. Tak to powinno wyglądać!

Wypożyczalnia Prime Video już działa

Z reguły wypożyczanie filmów w serwisach takich jak YouTube wiąże się z dość sporą zapłatą. Dla przykładu, aby wypożyczyć pierwszą część przygód Harry’ego Pottera na platformie Google wypożyczenie w wersji HD kosztuje nas 10 złotych. Wypożyczalnia Prime Video oferuje kinowe hity w zdecydowanie lepszych cenach.

Wypożyczalnia Prime Video to nowa funkcja udostępniona przez Amazon. Gigant e-commerce po raz kolejny pokazał jak robić coś dobrze i zachęcić do tego użytkowników, ponieważ największe kinowe hity możemy wypożyczyć już za 2,99 złotego!

Amazon uruchomił wypożyczalnię, w której możemy oglądać kinowe hity za jedyne 2,99 PLN! Fot. amazon/opr. wł.

Jest taniej, niż się spodziewaliśmy

Wypożyczanie filmów nigdy nie było tak tanie, a to wszystko za sprawą Amazona. Gigant e-commerce oficjalnie uruchomił swoją platformę do wypożyczania lub kupowania starych i nowych filmów. Po wejściu na platformie Prime Video u góry znajduje się zakładka po rozwinięciu której pojawi nam się opcja “wypożycz lub kup”.

Wypożyczenie filmu kosztuje nas tylko 2,99 i możemy go uruchomić w ciągu kolejnych 30 dni. Haczyk jest taki, że w momencie uruchomienia danego tytułu jest on dostępny do naszej dyspozycji przez następne 48 godzin. Tym sposobem za niecałe trzy złote możemy oglądnąć najnowszego Top Guna Maveric, Babilon, wszystkie filmy z Danielem Carigiem wcielającym się w rolę Jamesa Bonda i wiele, wiele innych.

Amazon uruchomił wypożyczalnię, w której możemy oglądać kinowe hity za jedyne 2,99 PLN! Fot. Amazon/opr. wł.

Część udostępnionych filmów dostępne jest w jakości UHD, ale znajdą się też takie dostępne w HD i SD. Nie wszystkie filmy dostępne są też z napisami, ponieważ mogą one oferować tylko wersję z lektorem.

Źródło: Amazon