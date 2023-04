Opłaty za dzielenie konta w serwisie Netflix, które zostały ogłoszone kilka miesięcy temu, sprawiły, że użytkownicy postanowili zbuntować się przeciwko decyzji giganta, co na chwilę podziałało. Firma jednak wprowadziła na poszczególnych rynkach to rozwiązanie, co widać już w liczbach!

Kontrowersyjna decyzja Netflixa

Kiedy Netflix ogłosił, że zamierza wprowadzić opłaty za dzielenie konta, wywołał spore kontrowersje. Miliony użytkowników właśnie w ten sposób korzysta z tego serwisu streamingowego w celu zmniejszenia opłat. A te są dość spore, zwłaszcza jeśli mówimy o najdroższym pakiecie oferującym 4K.

Opłaty za dzielenie konta. Netflix już ze stratami! Fot. Pexels

Przeczytaj także: Odszkodowanie od Facebooka. Kto może je dostać?

60 złotych na miesiąc to nie jest mała kwota, dlatego też użytkownicy decydują się na dzielenie się rachunkiem. Zamysł Netflixa jest jednak taki, że jest to dozwolone, jednak tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia, które podpięte są do konta, działają w tej samej sieci Wi-Fi. Dlatego też zdecydowano się na opłaty za dzielenie konta dla osób, które mieszkają pod innymi adresami i korzystają z tego samego konta.

Opłaty za dzielenie konta Netflix – straty w milionach

Opłaty za dzielenie konta na platformie Netflix firma wprowadza powoli i na poszczególnych rynkach. W ostatnim czasie takowe rozwiązanie wdrożono w Hiszpanii i efekty nie są zbyt przyjemne dla giganta. Okazuje się bowiem, że właściciel konta musi do rachunku dopisać 5,99 euro, czyli prawie 30 złotych, jeśli z jego konta korzystają również inne osoby mieszkające pod innymi adresami.

“Miłość to dzielenie się hasłem.” – taki wpis, kiedyś pojawił się na oficjalnym profilu platformy.

Efektem tego jest milion użytkowników mniej właśnie w tym kraju! Pierwszy kwartał tego roku w Hiszpanii sprawił, że z platformy zrezygnowało aż trzy razy więcej dotychczasowych użytkowników niż w analogicznym okresie sprzed roku! Netflix jest świadom tego, że takie rzeczy będą się dziać, ale wierzy, że jest to jedynie “chwilowe zachwianie rynku”. Przykładem jest Kanada, gdzie jak przyznaje firma, liczba użytkowników jest większa, niż przed wprowadzeniem opłat.

Opłaty za dzielenie konta na Netflix pojawią się również w Polsce. Nie ma jednak dokładnego okresu, kiedy do tego dojdzie.

Źródło: RP