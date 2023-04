Kto może dostać odszkodowanie od Facebooka? Meta zmuszona jest do wypłacenia aż 725 mln dolarów odszkodowania. Jest to efekt ciągnącej się przez cztery lata sprawy dotyczącej naruszenia prywatności użytkowników przez firmę prowadzącą media społecznościowe. Komu należą się pieniądze?

Głośna sprawa, która zakończyła się po czterech latach

O aferze związanej z Facebookiem i firmą Cambridge Analityca, zajmującą się doradztwem politycznym, która współpracowała z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, było niezwykle głośno. Meta, wcześniej jeszcze Facebook, miała wtedy przekazać dane użytkowników bez ich wiedzy wyżej wspomnianej firmie.

Odszkodowanie od Facebooka. Kto może je dostać?

Cambridge Analityca, po otrzymaniu danych ponad 87 milionów użytkowników Facebooka, miała tworzyć ich profile psychologiczne. Tworzenie tego typu profili miało pomóc Donaldowi Trumpowi w wyborach prezydenckich za pośrednictwem spersonalizowanych reklam. Te miały przekonać dane osoby do oddania głosu na Trumpa.

Oczywiście, kiedy sprawa związana z przekazaniem danych przez Facebooka wyszła na światło dzienne, w 2018 roku złożono zbiorowy proces, który ciągnął się przez cztery lata. Zakończył się on pod koniec 2022 roku. Meta zgodziła się na wypłacenie odszkodowania poszkodowanym użytkownikom swojej platformy. Jak podaje cnbc.com, kwota to aż 725 mln dolarów!

Kto może ubiegać się o odszkodowanie od Facebooka? Osoby, które korzystały z serwisu społecznościowego w Stanach Zjednoczonych w okresie od 24 maja 2007 r. do 22 grudnia 2022 roku. W celu uzyskania odszkodowania potrzebne jest wypełnienie specjalnego wniosku i złożenie go do 25 sierpnia 2023 roku. Wysokość kwoty odszkodowania będzie zależna od ilości złożonych wniosków oraz długości użytkowania konta na Facebooku.

Źródło: CBNC/ Fot. Pexels