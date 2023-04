Chcieli mnie oszukać! Mówili że mam do odebrania 50 tys zł!

Przeczytałem na jednym z rzeszowskich portali o oszustach. Muszę stwierdzić, że miałem podobną stację. Chcieli mnie oszukać. Wmawiali, że mam do odebrania 50 tysięcy złotych! Muszę jedynie wykonać kilka prostych kroków na komputerze. Przeczytajcie, bo dwóch mężczyzn straciło ponad 100 tysięcy złotych!

Sprawa wyglądała tak. Pewnego razu, kiedy myślałem jak zarobić ale się nie narobić zadzwonił telefon. Jakiś nieznany mi numer, ale mam takich połączeń od groma codziennie, więc odebrałem. Łamanym polskim pan poinformował mnie, że jakiś czas temu założyłem konto na jakimś portalu inwestycyjnym ale nic z tym nie robiłem. W związku z tym jego firma zaczęła obracać Bitcoinem za mnie. Uzbierała się nie mała kwotka, dlatego pan poinformował mnie, że muszą się ze mną podzielić zarobkiem – mam do odebrania 50 tysięcy złotych. Kto by nie chciał za darmo takiej sumy, prawda? Na szczęście, zachowałem zimną krew i zacząłem dopytywać.

Chcieli uzyskać dostęp do mojego komputera

Powiedziałem panu, że nie zakładałem żadnego konta związanego z handlem kryptowalutami. Upierał się, że to zrobiłem – pytałem z jakiego maila, kiedy to zrobiłem itd. Nie wiem skąd miał te dane, ale był to między innymi mój stary e-mail firmowy. Najwidoczniej doszło do jakiegoś wycieku albo po prostu trafiłem do jednej z baz marketingowych. Tak czy inaczej, pan powiedział, że muszą mi przekazać te pieniądze, bo to wypracowany zysk. Aby wykonać wspomniany transfer potrzebują jedynie dostępu do mojego komputera. Pan poinformował mnie, że wystarczy pobrać aplikację, a resztą zajmie się obsługa techniczna.

Oczywiście, zaświeciła mi się lampka i powiedziałem, że dzwonię na policję, bo jest to próba przejęcia moich danych. Pan zarzekał się, że się mylę i chciał “wkręcić mi”, że muszą przekazać mi wspomniane pieniądze, a cała operacja przebiegnie sprawnie. Tak, jasne. Zapewne sprawnie bym… stracił wszystkie swoje oszczędności. Ja od razu wiedziałem, że coś jest nie tak. Inaczej natomiast było w przypadku dwóch mieszkańców powiatu rzeszowskiego.

Chcieli mnie oszukać! Nie udało się w moim przypadku, ale inni mają teraz “wyczyszczone” konta

Sprawę opisał portal Rzeszów-news.pl. Wychodzi więc na to, że oszuści “dotarli” do wielu osób. Ja szybko zignorowałem próbę wyłudzenia, jednak jak widać, w dwóch przypadkach złodzieje skutecznie “wyczyścili” konta, kradnąc ponad sto tysięcy złotych! W pierwszym przypadku portal opisuje sprawę 23-latka, którego skusił szybki zysk. Oszust zadzwonił do poszkodowanego i poinformował by zainstalować oprogramowanie pozwalające na współpracę z giełdą. Efekt? Młody człowiek “pozbył się” 80 tysięcy złotych!

W drugim przypadku złodzieje zadziałali nieco inaczej. Podając się za pracownika banku poinformowali o podejrzeniu planowanego włamania na jego konto. Aby do ataku nie doszło, 37-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego musiał tylko zainstalować specjalne oprogramowanie. Nie wiem jak można być tak naiwnym, ale wspomniany człowiek przekazał złodziejom 30 tysięcy złotych. Ja rozumiem osoby starsze, ale dwóch młodych mężczyzn dało się tak łatwo oszukać?

Chcieli mnie oszukać ale się nie udało. Bądź czujny!

Czy tego chcemy czy nie, trzeba cały czas być czujnym, gdyż jak widzicie, na każdym kroku można spotkać złodzieja, który chciałby ukraść nasze pieniądze. Bardzo dziwi mnie fakt, że tych dwóch mężczyzn dało się nabrać na taki sposób. Łatwy i szybki zarobek? Bez przesady – takie rzeczy raczej nie istnieją, a już na pewno nikt się takim czymś nie pochwali. Mi chcieli wkręcić, że inwestowałem w bitcoin. Gdybym to robił, przecież bym o tym wiedział, dlatego od razu zapaliła mi się lampka. Niestety, jest wiele osób, które myślą, że mogą szybko się wzbogacić. Efekt jest przeciwny – tracą wszystkie swoje pieniądze. Dlatego uważajcie na takie sytuacje. Oszuści tylko czekają na coś takiego.