Alternatywa dla Google Maps. TomTom GO dostępna w Android Auto

Jeśli szukasz alternatywy dla Google Maps mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Od dziś nawigacja TomTom Go dostępna jest w Android Auto, co sprawia, że możesz ją wyświetlać na ekranie systemu info-rozrywki w Twoim samochodzie. Oczywiście, o ile jest on kompatybilny z Android Auto.

O tym, jak wspaniałym rozwiązaniem jest nawigacja satelitarna nie trzeba nikomu mówić. Wygoda podróżowania, łatwość dotarcia do celu – wszyscy wiemy, jak jest. W kwestii oprogramowania, które wykorzystujemy w naszych samochodach wyposażonych w Android Auto najczęściej wybieramy Google Maps. Nie wszyscy jednak są przekonani do tej aplikacji. Alternatywy? Kilka można znaleźć, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na TomTom Go Navigation. Oprogramowanie oferuje wiele funkcji wspomagających kierowcę. Mowa między innymi o wskazówkach dotyczących pasa ruchu, szczegółowej mapie 3D, a także usłudze TomTom Traffic czy o ostrzeżeniach o fotoradarach. Kierowcy aut elektrycznych także powinni być zadowoleni. Aplikacja oferuje tak zwane profile EV, które pozwalają na znalezienie dostępnych punktów ładowania.

TomTom GO w Android Auto jako alternatywa dla Google Maps

Aplikacja jest dostępna zarówno w App Store (iOS), Huawei AppGallery (Huawei) oraz Google Play (Android). Nawigacja działa przez trzydzieści dni za darmo. Następnie musimy wykupić subskrypcję. TomTom Go Navigation kosztuje 57,99 zł za rok, 39,99 zł w przypadku subskrypcji na sześć miesięcy bądź 8,99 zł, jeśli zdecydujemy się na abonament miesięczny. Aby pobrać aplikację wystarczy kliknąć w ten link.