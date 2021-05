Google blokowało aplikację na Android Auto i gorzko tego pożałowało!

Android Auto to oprogramowanie samochodowe przygotowane przez Google. System informacyjno-rozrywkowy to bardzo przydatne narzędzie, z którego możemy korzystać podczas jazdy. Okazuje się, że amerykański gigant blokował aplikację JuicePass, za co teraz musi zapłacić srogą karę!

Amerykańska firma blokowała aplikację, więc została ukarana

W systemie Android Auto znajdziemy autorskie aplikacje od Google, z których korzystamy na co dzień. System został wyposażony m.in. w Mapy, na których umieszczane są informacje na temat stacji paliw i ładowania. I o to właśnie się rozchodzi. Amerykański gigant przez ponad dwa lata zmuszał do korzystania z własnych narzędzi wykorzystując swoją rynkową dominację. Google blokował korzystanie z konkurencyjnej aplikacji JuicePass, która pozwala znaleźć najbliższą stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Sytuacja ta nie spodobała się Włochom, którzy rozpoczęli dochodzenie. Włoski organ ds. konkurencji nałożył na Google karę w wysokości ponad 100 mln euro za nadużycie swojej pozycji na rynku. Nie dość, że gigant musi zapłacić grzywnę to jeszcze zobowiązany jest również na udostępnienie aplikacji JuicePass na systemy Google Android Auto.

JuicePass oferuje znacznie większą funkcjonalność niż Google Maps

Według organów prawa, amerykański gigant naruszył artykuł 102 Traktatu Unii Europejskiej. Włoski organ ds. konkurencji w oświadczeniu ogłosił, że Google nie umożliwiło opracowania Enel X Italia (producentowi JuicePass) programu kompatybilnego z systemem Android Auto. Urząd podkreślił, że Google Maps oferuje podstawową funkcjonalność jeśli chodzi o punkty ładowania samochodów elektrycznych.

JuicePass to aplikacja bardziej rozbudowana, dzięki której użytkownik może nie tylko znaleźć najbliższą stację ładowania, ale również zarządzać sesją ładowania czy rezerwację danego punktu przed zjawianiem się na miejscu.

Amerykański gigant blokował aplikację JuicePass na Android Auto, dlatego też nałożono na niego wysoką grzywnę.

Oczywiście Google nie zgadza się ze stwierdzeniem, że faworyzowało swoje aplikacje. Nie ma jednak informacji na temat tego czy firma będzie odwoływać się od decyzji. Przedsiębiorstwo nie powiedziało dlaczego aplikacja nie dostała