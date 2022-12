Amazon rozdaje 10 gier za darmo ze względu na nadchodzące święta i tym samym bawi się w świętego Mikołaja, a dla nas, graczy jest to idealna okazja, aby zgarnąć sobie kilka fajnych tytułów do kolekcji.

Amazon rozdaje 10 gier za darmo. W tym Dishonered 2!

Już na początku grudnia Amazon rozdał osiem tytułów takich jak: Quake, Rose Riddle 2: Werewolf sahdow, The Amazing America Circus, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child i Doors: Paradox. Dodatkowo można było zgarnąć dodatki do gier Apex Legends, Madden 23, Fall Guys oraz Valorant. Jak się teraz okazuje to nie koniec rozdawnictwa, a być może ono się dopiero rozpoczyna.

Przeczytaj także: Spider Man 2 na PlayStation 5. Znamy przybliżoną datę premiery!

Amazon rozdaje 10 gier za darmo. W tym Dishonered 2!

Amazon rozdaje 10 gier za darmo. W tym Dishonered 2!

Od 27 grudnia do 3 stycznia będzie można odebrać następujące tytuły:

Dishonered 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Amazon rozdaje 10 gier za darmo. W tym Dishonered 2!

Niewątpliwie najbardziej wartą uwagi pozycją jest Dishonered 2, która według ocen graczy na steam wywołuje zadowolenie u 88% graczy, którzy mieli styczność z tym tytułem. Należy jednak pamiętać, że aby odebrać gry należy posiadać abonament Amazon Prime (można użyć wersji darmowej na miesiąc i odebrać gry).

Źródło: Amazon