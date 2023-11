Czas szybko leci. To już pięć lat, odkąd amerykańskie hulajnogi Lime jeżdżą po polskich miastach. Firma podsumowała czas obecności na naszym lokalnym rynku. Czy lubimy ten środek transportu? Zobaczcie sami.

Hulajnogi elektryczne praktycznie cały czas zyskują na popularności. Wcale mnie to nie dziwi. To wygodny środek transportu. Oczywiście, zakup hulajnogi na własność wiąże się z dużym wydatkiem. Dlatego też wiele osób decyduje się na alternatywne rozwiązanie w postaci usługi najmu. Jeśli potrzebują skorzystać z hulajnogi to… korzystają. Fakt, jeśli jeździsz dużo, wtedy zakup takiego sprzętu się opłaca. W przypadku, gdy używałbyś hulajnogi sporadycznie, najem jest dobrym rozwiązaniem. Z resztą, widać to po statystykach dotyczących pięcioletniej działalności amerykańskiej marki w naszym kraju.

Amerykańskie hulajnogi Lime od 5 lat w Polsce. Lubimy je?

Jak często Polacy wybierają hulajnogi Limę jako środek transportu?

Będziesz w szoku, ale do tej pory ponad trzy miliony Polaków przejechało na elektrycznych hulajnogach ponad 31 milionów kilometrów! Widać, że liczby te robią wrażenie. To oznacza, że użytkownicy tego środka transportu przejechali na Księżyc i z powrotem 42,7 razy! Równik okrążyli aż 778,8 razy! Zdecydowanie to pokazuje, jak dużym potencjałem jest rynek e-hulajnóg. Z resztą, w 2018 roku Lime posiadało 2600 pojazdów w naszym kraju. Dziś mowa o 23000 hulajnogach! Przecież to wzrost na poziomie 780%!

Początkowo mogliśmy spróbować Lime we Wrocławiu. Następnie do stolicy Dolnego Śląska dołączyły takie miasta jak Poznań czy Warszawa. Dziś jest ich pięćdziesiąt. Czy są też w Twoim mieście? Musisz zobaczyć na stronie przedsiębiorstwa. Kliknij w ten link. Jak widać, rynek mobilnych pojazdów na minuty jest naprawdę rozwojowy. Nie są to dane “z kosmosu”, gdyż zainteresowanie hulajnogami widzimy nawet u siebie. Teksty o tego typu środku transportu są czytane przez wielu czytelników. Wracając jednak do Lime, z racji rosnącego zainteresowania wynajmem na minuty, przedsiębiorstwo uruchomiło program pilotażowy, który pozwala na korzystanie nie tylko z hulajnóg, ale również z rowerów. Co prawda obecnie mogą to zrobić tylko Warszawiacy, ale firma rozważa rozszerzenie usługi o inne miasta.

Lime wyróżnia się na tle konkurencji

Rosnący popyt na współdzielone rowery elektryczne i hulajnogi elektryczne Lime pomaga firmie wyróżnić się na tle konkurencji poprzez silny wzrost, utrzymujący się, dodatni wynik EBITDA i poprawę marży o 29 p.p. rok do roku. Polski oddział jest ważny w globalnych strukturach firmy. Przez ostatnie trzy i pół roku generowaliśmy dodatni wynik EBITDA, także podczas pandemii Maciej Szwed, Lime Polska.