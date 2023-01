Wózek dziecięcy ANEX m/type PRO do zadań specjalnych. Poradzi sobie w każdym terenie!

Dobry tata musi poradzić sobie z każdym przeciwieństwem i jeśli trzeba wyjść z dzieckiem na spacer, to nic nie powinno stanąć mu na przeszkodzie. Dlatego też wózek dziecięcy do zadań specjalnych jest tutaj koniecznością. Wózek dziecięcy Anex m/type PRO poradzi sobie w każdym terenie!

Wychodzenie z dzieckiem na spacery ma wiele zalet. Przede wszystkim pomaga zbudować odporność malucha, a chłodne powietrze hartuje organizm. Nie wszystkie wózki są jednak przystosowane do zróżnicowanych warunków pogodowych, tak, jak Anex m/type PRO. Jest to najnowszy produkt w ofercie producenta, który cechuje się nie tylko stylowym designem, ale wytrzymałością i wysokiej klasy materiałami, dzięki którym wózek ten poradzi sobie w każdym terenie. Anex m/type PRO stworzony został z dbałością o każdy szczegół i obecnie dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: Tech Grey, Casual Green i Safa Sahin. Ta ostatnia to specjalna edycja wózka, która powstała we współpracy z Safą Sahinem, projektantem z przeszłością w Nike.

Trwały, lekki i komfortowy. Taki jest wózek dziecięcy Anex m/type PRO

Wyobraź sobie scenariusz – postanawiacie udać się całą rodziną na górski szlak, który wyłożony jest tzw. kocimi łbami lub kamykami. Szlak niezbyt trudny dla człowieka, jednak wózek dziecięcy może skończyć na nim swój żywot. Mówimy tutaj oczywiście o modelu, który nie jest przystosowany do tego typu warunków. Na całe szczęście Anex m/type PRO poradzi sobie w każdych warunkach i na każdej nawierzchni.

Wózek Anex m/type PRO poradzi sobie w każdych warunkach!

Wózek dziecięcy Anex m/type PRO oferuje wszystko, co najlepsze, jeśli chodzi o funkcjonalność, design i wytrzymałość. W wytworzeniu modelu m/type PRO producent wykorzystał wysokiej jakości materiał, taki jak np. EPP (polipropylen spieniony). Materiał ten charakteryzuje się niezwykłą lekkością przy zachowaniu odpowiedniego poziomu wytrzymałości i bezpieczeństwa dla dziecka. Bo to właśnie to jest najważniejsze w przypadku wózków dziecięcych. Świetnie absorbuje także energię, jest odporny na uderzenia, chemikalia i wodę. Co więcej, materiał ten wykorzystuje się do produkcji fotelików samochodowych czy kasków, co potwierdza jego jakość. Podlega też pełnemu recyklingowi.

W celu zapewnienia większej funkcjonalności Anex m/type PRO został wyposażony w nową konstrukcję gondoli. Jest ona o 1 kg lżejsza od standardowych gondol wykonanych z plastiku i waży jedynie 3,5 kg. Dzięki temu przenoszenie tego elementu nie będzie żadnym wysiłkiem. Z racji tego, że gondola została wykonana z materiału EPP, który jest odporny na temperaturę i posiada wysoki współczynnik izolacji, zapewnia ona ciepło dziecku niezależnie od warunków podczas spacerów. Warto podkreślić, że gondola zapewnia komfort i bezpieczeństwo dziecku podczas przypadkowych wstrząsów i uderzeń (np. winda, futryna).

Wózek dziecięcy do zadań specjalnych, który poradzi sobie w każdym terenie!

Odpowiednie rozwiązania, które sprawią, że wózek poradzi sobie wszędzie

Wózek dziecięcy Anex m/type PRO jest nie tylko wytrzymały, ale również prezentuje przyjemny dla oka design. Po raz pierwszy w branży wózków dziecięcy wykorzystano nową, innowacyjną technologię laserowej ablacji do stworzenia specjalnej tekstury. Anex m/type PRO poradzi sobie w każdym terenie. Co pozwala tak sądzić? Rozwiązania, jakie wykorzystano w jego produkcji. Znajdziemy tutaj potrójną amortyzację absorbującą każdy wybój i nierówność. System ten działa jednocześnie na każdą oś wózka – przednie, tyle koła i ramę. Ważnym aspektem jest to, że system można dostosować do typu nawierzchni, po jakiej spacerujemy z dzieckiem.

Dla większego komfortu dziecka wózek został wyposażony w rozbudowany system obiegu powietrza. Odpowiedzialny jest on za odpowiednią cyrkulację w całej gondoli, co przełoży się na lepszy sen naszej pociechy. Sam kosz jest bardzo funkcjonalny, ponieważ możemy ustawić go w pozycji otwartej, półotwartej, powiększonej oraz zamkniętej. Wszystko dla komfortu dziecka i naszego. O odpowiedni sen i ogólną wygodę dba materac wykonany z pianki zapamiętującej kształt ciała. Jest on niezwykle wygodny, dlatego też nasze dziecko będzie zawsze w komfortowej pozycji. Co więcej, materac ten został wykonany z materiału Air Mesh, który zapewnia odpowiednią wentylację.

W zestawie z każdym wózkiem znajdziemy plecak, pokrowiec przeciwdeszczowy, siatkę chroniącą przed owadami oraz pokrowiec na nóżki do siedziska i pokrowiec na nóżki do gondoli. Więcej informacji na temat wózka znajdziecie na stronie producenta.