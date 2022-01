Apple najcenniejszą marką 2022! Rywale w tyle!

Nowy raport ujawnił, że Apple stało się najcenniejszą marką na świecie w roku 2022. Tymczasem konkurencja, taka jak Google, Samsung i Huawei, również znalazła się wysoko w rankingu. Należy zauważyć, że wartości marek podawane przez Brand Finance nie odzwierciedlają kapitalizacji rynkowej marek i są obliczane niezależnie przez firmę.

Pierwsza dziesiątka

Według raportu Brand Directory, gigant z Cupertino jest wyceniany na około 355,1 miliardów dolarów. Patrząc na listę top 10, możemy zobaczyć inne znane marki, takie jak Amazon, Google, Microsoft i Walmart, które zajęły odpowiednio 5 pierwszych miejsc. Samsung, Facebook, ICBC, Huawei i Verizon zajęły ostatnie pięć pierwszej dziesiątki.

Raport dodał również, że wycena marki Apple wzrosła o imponujące 35% w stosunku do roku poprzedniego. Pomogło jej to osiągnąć najwyższą wycenę Brand Directory, jaką kiedykolwiek odnotowano. Amerykańska firma miała znakomity 2021 rok podkreślony przez świetny początek bieżącego. Mowa o byciu pierwszą firmą, która osiągnęła wycenę rynkową w wysokości 3 bln USD. Historyczny sukces giganta technologicznego polegał na doskonaleniu pozycjonowania. Amazon ponownie znalazł się na drugiej pozycji w rankingu Brand Finance’s Global 500. Gigant dołączył do lidera jako druga marka, która przekroczyła granicę wartości na poziomie 300 miliardów dolarów.

Tiktok najszybciej rozwijającą się marką

Co ciekawe, podczas gdy raport pokazał 10 najlepszych marek, a także wycenę Apple, ujawnił również najszybciej rozwijającą się markę. Osiągnięcie to przypadło w udziale TikTokowi, którego wartość marki w 2022 roku potroiła się w stosunku do roku poprzedniego. Brand Directory stwierdził, że „TikTok jest najszybciej rozwijającą się marką na świecie. Dzięki zdumiewającemu wzrostowi o 215%, wartość marki aplikacji rozrywkowej wzrosła z 18,7 mld USD w 2021 r. do 59,0 mld USD w tym roku. Zajmując 18. miejsce wśród 500 najcenniejszych marek świata, jest najwyższym nowym uczestnikiem rankingu Brand Finance Global 500 2022”. Podobnie jak TikTok, Snapchat stał się aplikacją, która w tym roku zanotowała ogromny wzrost wartości swojej marki. Wartość twórcy aplikacji wzrosła o 184 procent do 6,6 miliardów dolarów