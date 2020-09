Apple przedstawia nowe urządzenia. Co ujrzeliśmy na konferencji?

Jak co roku Apple organizuje konferencję, na której pokazuje swoje produkty. W tym roku było jednak trochę inaczej niż w poprzednich latach. Ze względu na obecną sytuację na świecie wywołaną epidemią wirusa COVID-19, Apple, tak jak i wszystkie firmy na świecie, pokazało światu nowe urządzenia poprzez internet. Gigant z Cupertino nie przedstawił swoich najważniejszych produktów. Tak, nie pojawił się nowy iPhone 12. Co zatem pojawiło się na prezentacji Apple? Przede wszystkim Apple Watch SE, iPad 8, iPad Air 4 oraz Apple Watch Series 6.

Konferencja która odbyła się później niż zazwyczaj przyniosła nam przede wszystkim nowe iPady i zegarki Apple Watch. Największym hitem może okazać się nowy, bardziej budżetowy zegarek Watch SE, a także iPad 8. Co zatem przyniosą nowe urządzenia marki z logiem nadgryzionego jabłka?

Budżetowy, ale wydajny Apple iPad 8 i zmieniony iPad Air 4 o świetnym designie

Zacznijmy może od tabletów. Firma zarządzana przez Tima Cooka przedstawiła dwa nowe iPady. Pierwszy z nich to wcześniej wspomniany iPad 8, który charakteryzuje się wysoką wydajnością za względnie niewielką ceną. Warto zauważyć, że iPad 8 nie różni się pod względem designu od swojego poprzednika. W dalszym ciągu posiada 10,2-calowy wyświetlacz i przycisk Home z wbudowanym TouchID. Urządzenie obsługuje oczywiście rysik iPad Pencil i oferuje możliwość podłączania i zasilania zewnętrznych klawiatur, niekoniecznie Apple. Wszystko to dzięki technologii Smart Connector. Największą różnicę odczujemy w wydajności. iPad 8 został wyposażony w procesor Apple A12 Bionic (6 rdzeni CPU i 4 rdzenie GPU), przez co użytkownik zauważy skok wydajnościowy względem iPada 7. Jak zapewnia producent iPad 8 jest trzykrotnie szybszy od najpopularniejszego tabletu pracującego na systemie Android czy sześciokrotnie szybszy niż najpopularniejszy Chromebook. Ceny iPada 8 zaczynają się od 1599 złotych.

Apple iPad 8

Z kolei iPad Air 4 zyskał zupełnie nową obudowę, która teraz przypomina bardziej iPada Pro. Czwarta generacja iPada Air oferuje nie tylko nowy wygląd, ale również większą moc. Seria Air, tak jak Pro, posiada cienkie ramki, które sprawiają, że tablet prezentuje się świetnie. Nowy design iPada Air sprawia, że nie odróżnia się on od modelu Pro. iPad Air posiada wbudowany czytnik linii papilarnych w przycisku z boku obudowy, więc nie znajdziemy tutaj systemu Face ID. Apple wyposażyło nowego iPada Air w wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 10,9 cala. Ekran o rozdzielczości 2360 x 1640 pikseli świetnie sprawdzi się podczas pracy i rozrywki. Te same wymiary iPada Air co w przypadku poprzednika czy modelu Pro sprawiają, że z powodzeniem będziemy mogli wykorzystać te same akcesoria. Tablet amerykańskiego giganta do sprzedaży trafi w październiku, a jego ceny zaczynają się od 2899 złotych.

Apple iPad Air 4

Apple Watch Series 6 nie zaoferuje nic rewolucyjnego

Wrześniowa konferencja amerykańskiego giganta przyniosła również dwa nowe modele Apple Watch. Apple Watch serii 6, czyli kolejna wersja najpopularniejszego smartwatcha na świecie nie zaskoczyła ilością nowych funkcji. Pod względem designu nie różni się on od piątej generacji zegarka. Wizualnie dostępne są jedynie dwie nowe wersje kolorystyczne oraz opaski (nie posiadają sprzączki i klamry) o nazwie Solo, wykonane z elastycznej, silikonowej gumy. Seria 6 jest wodoodporna na 50 metrów i dostępna w dwóch standardowych rozmiarach – 40 mm i 44 mm.

To co wyróżnia Series 6 od poprzednika to procesor. Wykorzystany tutaj Apple S6 według zapewnień jest o 20% szybszy niż poprzednik. W dalszym ciągu więc nie musimy martwić się o wydajność. Kolejną różnicą jest również zawartość opakowania, bo oprócz samego smartwatcha i wybranego przez nas paska w zestawie znajdziemy jedynie przewód ładujący. Zestaw będzie więc pozbawiony ładowarki. To potwierdza wcześniejsze spekulacje, że Apple postanowiło zaprzestać dołączania “kostki” ładującej do swoich produktów. Oczywiście zegarek będzie dostępny w dwóch wersjach – GPS i GPS + Cellular. Warto też nadmienić, że Apple Watch Series 6 jest zupełnie niezależny od iPhone. Ceny tego modelu zaczynają się od 1899 złotych i do sprzedaży trafi on 18 września.

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE będzie hitem?

Z kolei Watch SE może okazać się dużym hitem sprzedażowym. Pod względem wymiarów i wyglądu nie różni się niczym do swojego mocniejszego brata. Model ten będzie dostępny w rozmiarze 40 lub 44 mm. Cechuje go wodoodporność do 50 metrów oraz świetny wyświetlacz Retina. Będzie dostępny w wersji GPS lub GPS + Cellular. Dlaczego więc jest tańszy? Przede wszystkim został pozbawiony czujnika pracy serca (EKG) i czujnika natlenienia krwi. Oczywiście znajdziemy tutaj także słabszy procesor, który i tak będzie szybszy niż ten zastosowany w Apple Watch Series 3. Budżetowy smartwatch Apple Watch SE nie będzie dostępny również w wariancie z kopertą ze stali nierdzewnej, więc możemy zakupić jedynie wersję aluminiową. Apple Watch SE w podstawowej wersji będzie kosztował 1299 złotych i będzie można go kupić od 18 września.

Apple Watch SE

Systemowe nowości

Zgodnie z przewidywaniami, wraz z nową konferencją Apple udostępniło finalną wersję systemu Apple iOS 14. Proces aktualizacji zacznie się już dziś (tj. 16 września) i będzie obejmował nawet 5-letnie smartfony. Poniżej lista kompatybilnych iPhone.

XS

11 Pro

11 Pro Max

XS Max

11

XR

X

8

8 Plus

7

7 Plus

6s

6s Plus

SE

SE 2020

Aktualizację otrzymają również inne urządzenia. Również dziś nową wersję swoich systemów otrzymają iPady, Apple Watch oraz Apple TV.