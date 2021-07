Apple przygotowuje sensowny monitor zewnętrzny!

Apple przygotowuje nowy monitor zewnętrzny, który może być następcą modelu Pro Display XDR. Specyfikacja monitora kryje kilka naprawdę ciekawych informacji, jak chociażby zastosowany chipset A13 Bionic, znany z telefonów iPhone 11, 11 Pro oraz 11 Pro Max, a także SE2020.

Mimo, że SoC jest już przez jakiś czas dostępny na rynku, wciąż jest bardzo wydajną jednostką. Zawstydza nawet nie jeden nowszy układ. Apple planuje stworzyć nowy monitor, ale w jakim celu producent miałby zastosować w nim mobilny procesor, mający współpracować z komputerami? Odpowiedź nie jest znana. Trzeba poczekać na więcej informacji.

Apple A13 Bionic to 64-bitowa jednostka oparta na architekturze ARMV8.4. Jednostka została opracowana przez TSMC w litografii 7nm oraz zaprezentowana we wrześniu 2019 wraz z iPhone’ami 11 generacji. Układ zapewnia dobrą pracę urządzenia, jednak pierwszy raz producent zamierza wykorzystać go w sprzęcie takim jak monitor. Mowa o zewnętrznym monitorze o nazwie kodowej J327.

Kolejną ważną cechą nowego monitora będzie możliwość korzystania z silnika Neural Engine. Pozwala on na odciążenie podłączonych do monitora komputerów Macbook, a także Mac mini. Można liczyć na odczuwalny wzrost wydajności wspomnianych urządzeń. Nie wiadomo jednak czy zadziała to podobnie z komputerami pracującymi pod kontrolą systemu Windows

Jeżeli firma z Cupertino nie przesadzi z ceną, może to być bardzo ciekawe urządzenie nie tylko do zastosowań profesjonalnych.