Apple uśmierca kolejne urządzenie. Tym razem padło na 12-calowego laptopa MacBook z 2015 roku. To oznacza, że urządzenie nie będzie już wpierane i nie dostanie kolejnych aktualizacji oprogramowania.

Apple wyciąga wtyczkę

Każde urządzenie prędzej czy później zostaje porzucane przez producenta, który po prostu wyciąga wtyczkę. Tym razem jest to MacBook z 2015 roku, którego Apple formalnie uznało za przestarzałego. Urządzenie ma już osiem lat, więc nie ma co się dziwić.

Apple uśmierca tego MacBooka. Jeśli go masz, pożegnaj się Fot. MenWorld, (na zdjęciu MacBook Air z M1)

12-calowy MacBook 2015 wyposażony był w dwurdzeniowy procesor Intel Core M 1,1 GHz i zintegrowaną kartę graficzną Intel HD 5300. Na pokładzie można było znaleźć 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD 256 GB. Jego centa startowa w dniu premiery wynosiła 1299 USD.

Koniec. 12-calowy MacBook z 2015 roku oficjalnie uśmiercony

12-calowy MacBook 2015 wyróżniał się czymś, co sprawiło, że laptop notorycznie oddawany był do serwisu – chodzi o klawiaturę z przełącznikiem motylkowym. Była to największa wada urządzenia, przez co laptop był niezwykle awaryjny. Klawiatura została usunięta z całej oferty giganta z Cupertino.

Uśmiercenie 12-calowego MacBooka oznacza, że urządzenie nie otrzyma już żadnej aktualizacji oprogramowania, a partnerskie serwisy Apple nie będą mogły zamawiać do niego części zamiennych. Komputer nie kwalifikuje się do żadnych napraw serwisowych.

