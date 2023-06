Nintendo Switch to jedna z najlepiej sprzedających się konsoli w historii rynku. Za jego sukces odpowiada jej mobilność, ponieważ można grać na niej wszędzie. Urządzenie ustępuje konkurencji jednak pod względem wydajności. To koniec, ponieważ nowa konsola Nintendo będzie tak wydajna, jak PlayStation i Xbox!

Nowa konsola Nintendo będzie bardzo mocna

Przy okazji rozprawy, w której Microsoft walczy z Federalną Komisją Handlu (FTC) o kupienie Activision-Blizzard za blisko 69 miliardów dolarów, gdzie wspomniana komisja chce uniemożliwić podpisanie umowy przejęcia przez oba podmioty, dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy na temat nowej konsoli Nintendo.

Nowa konsola Nintendo potężna. Tak jak PS i Xbox! Fot. Mat. Wł.

Przeczytaj także: Nowa generacja konsol? Microsoft zdradza kiedy nadejdzie

Microsoft zobowiązał się udostępnić gry z serii Call of Duty na konsole Nintendo Switch, jednak m.in. FTC, jest sceptyczne co do tego, czy jest to możliwe. Chodzi o wydajność konsoli, która nie jest zbyt wysoka. Okazuje się jednak, że nowa konsola Nintendo Switch będzie naprawdę wydajna, ponieważ ma oferować moc obliczeniową na poziomie konsol Gen 8, czyli PlayStation 4 i Xbox One!

Wyciekło wiele ciekawych szczegółów!

Przy okazji okazania dokumentów sądowych dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy i nie piszę tutaj o tym, jak wydajna będzie nowa konsola Nintendo. Okazuje się, że Microsoft rozważał kupno polskiego CD Projekt RED oraz Techlandu! Plotki, które pojawiły się jakiś czas temu, były więc prawdziwe.

Microsoft zapewnił, że wszystkie gry należące do Wydawcy, po przejęciu Activision-Blizzard trafią na inne platformy.

Co więcej, Microsoft zdradził, że przyszłe gry tworzone przez Bethesdę trafią na konsole PlayStation, co oczywiście zachowałoby wieloplatformowość i nieco rozwiało wątpliwości na temat ekskluzywności gier wydawcy, którego chce przejąć gigant z Redmond.

Źródło: Gamereactor