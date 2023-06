Nowa generacja konsol? Microsoft zdradza kiedy nadejdzie

Rynek technologiczny nie lubi przestoju i pomimo tego, że PlayStation 5 i Xbox Series X/S zadebiutowały stosunkowo niedawno, to już teraz mówi się o ich następcach. Microsoft zdradził, kiedy pojawi się nowa generacja konsol.

Microsoft połowicznie zdradza swoje plany na przyszłość

Zarówno konsola PlayStation 5, jak i Xbox Series X/S zadebiutowały na rynku w listopadzie 2020 roku. Jak łatwo obliczyć urządzenia te mają dopiero trzy lata i są stosunkowo świeże, jednak technologia, tak jak i rynek, chce się stale rozwijać i już teraz pojawiają się pierwsze informacje na temat tego, kiedy zadebiutuje nowa generacja konsol.

Pad do najnowszej generacji konsol Microsoft. Fot. MenWorld

Obecna generacja konsol jest oczywiście najpotężniejszą w historii i gwarantuje rozgrywkę na najwyższym możliwym poziomie, więc zarówno Sony, jak i Microsoft nie będą się śpieszyć z premierą next-genów. Japończycy nie wydali jeszcze wersji Pro, jak mają to w zwyczaju. Microsoft z drugiej strony zdradził potencjalną datę premiery nowej generacji.

Nowa generacja konsol trafi do nas najwcześniej za 5 lat?

Wszystkiego dowiedzieliśmy się za sprawą przejęcia Activision-Blizzard przez Microsoft. W amerykańskim sądzie pojawił się dokument, który zdradza, że nowa generacja konsol pojawi się na rynku najwcześniej w 2028 roku, co oznacza, że żywotność PS5 i Xbox Series X/S to osiem lat. W opisanym dokumencie poznaliśmy również 10-letni plan udostępniania gier na platformę Sony, w tym serii Call of Duty, jeśli rzeczywiście dojdzie do przejęcia Activision-Blizzard przez giganta z Redmond.

Sony oraz Microsoft podały przybliżoną datę premiery nowych konsol. Fot. mat. wł.

2028 rok pokrywa się z tym, co wcześniej sugerowało Sony. Japoński gigant technologiczny swego czasu stwierdziło, że kolejne PlayStation nie trafi na rynek nie wcześniej niż przed 2027 rokiem.

Źródło: IGN