Apple Watch 8 – wszystkie informacje o nowym smartwatchu.

Gigant pokazał nowy zegarek. Nie ukrywam, spodziewałem się czegoś zupełnie innego po nowym Apple Watch 8. Sprawdźmy, co oferuje najnowszy model.

Nie ukrywam, miałem nadzieję, że otrzymamy zupełnie nowy wygląd. Mamy przede wszystkim nowe tarcze, ekran jest jaśniejszy, a najważniejszą funkcją, przynajmniej tak mi się wydaje, jest monitoring cyklu menstruacyjnego. Tak naprawdę, Watch 8 to po prostu odświeżona „siódemka” z kilkoma technicznymi gadżetami. O czym mowa? Fakt, tutaj warto się… zatrzymać dłużej, gdyż nowy Watch ma wiele fajnych funkcji.

Czekając na Apple Event liczyłem na to, że najnowszy smartwatch będzie mocno nawiązywał do smartfonów. Mam na myśli ostre krawędzie. Niestety, nie tym razem. Dopiero wersja Apple Watch Ultra delikatnie nawiązuje wizualnie do iPhone 12, 13 i 14. Wróćmy jednak do najważniejszych informacji na temat Apple Watch 8, gdyż ten będzie zapewne najczęściej wybierany przez klientów.

Apple Watch 8 – spodziewałem się czegoś… lepszego

Oprócz wspomnianego już monitoringu cyklu menstruacyjnego, klienci mogą liczyć między innymi na automatyczne połączenie ze służbami, jeśli zegarek wykryje, że uczestniczymy w wypadku. Bardzo praktyczna funkcja, to muszę przyznać. Podobno smartwatch ma pracować przez cały dzień na jednym ładowaniu, a w ekstremalnych sytuacjach możemy aktywować tryb „low power”, który ma wydłużyć czas pracy zegarka. Oczywiście, nowością są również różne wersje kolorystyczne oraz paski. Z resztą, widzicie to na załączonych zdjęciach. Podoba mi się również to, że najnowszy smartwatch Apple będzie mierzył naszą temperaturę. Mało tego! Nie będzie to jakaś tam dodatkowa funkcja. Chodzi o dokładność do 0,1 stopnia Celsjusza!

Apple Watch 8 – cena

Cena najnowszego smartwatcha Apple wcale nie jest tak wysoka, jak moglibyśmy się spodziewać. Fakt, jest drogo, ale wydaje mi się, że można to zaakceptować. Mowa o 399 USD za opcję z GPS, lub 499 USD za wariant z modemem LTE.

Apple Watch SE – smartwatch dla… Twojego dziecka

Najlepsze jest to, że tym razem marka sugeruje, że wariant SE to po prostu budżetowy odpowiednik Watch 8, z którego korzystać mogą dzieci. Ma pomóc w… inwigilacji naszej pociechy. Cena? 249 USD za wariant z GPS lub 299 USD za model z LTE.