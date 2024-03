Apple Watch i trzy rzeczy, które zyska jubileuszowy zegarek

Już w tym roku Apple Watch będzie obchodził swoje 10. urodziny, a to oznacza, że gigant z Cupertino uczci tę rocznicę zmianami, jakie widzieliśmy w przypadku premiery iPhone X. Czego się spodziewać? Oto Apple Watch i trzy rzeczy, które prawdopodobnie zobaczymy w urządzeniu w tym roku.

Tegoroczna premiera Apple Watch niesie za sobą wiele nadziei. Gigant z Cupertino będzie bowiem świętował dziesięciolecie premiery tego urządzenia, dlatego też model o potencjalnej nazwie Apple Watch X ma zaoferować wiele nowego. Czego można oczekiwać?

Zegarek zyska monitorowanie ciśnienia krwi

Gigant z Cupertino od premiery pierwszego urządzenia wearable walczy o to, aby funkcja pomiaru ciśnienia we krwi trafiła do Apple Watch. Do tej pory się to nie udało, jednak jak informuje Mark Gurman, nastąpiła wiekopomna dla firmy chwila, ponieważ tegoroczny model ma zostać wyposażony w to rozwiązanie.

Dziennikarz Bloomberga zdradza, że nadchodzący Apple Watch zostanie wyposażony w sensor ciśnienia krwi, jako pierwszy model w historii kalifornijskiej firmy. Funkcja ta nie będzie jednak pokazywać ciśnienia w czasie rzeczywistym – będzie ona monitorować trendy i jeśli ciśnienie użytkownika zacznie rosnąć, otrzyma on powiadomienie. Funkcja ta poprosi także użytkownika o zapisanie w dzienniku tego, co się działo, gdy jego ciśnienie krwi gwałtownie wzrosło.

Apple jest jeszcze dalekie od wprowadzenia systemu ukazującego dokładne wyniki.

Sensor w modelu Apple Watch 8. Zdjęcie podglądowe

Apple Watch i nowy design na jubileusz

Apple Watch X prawdopodobnie zadebiutuje z nowym designem, a jak podaje Mark Gurman z Bloomberga, będzie to “największa dotychczasowa zmiana”! Czego oczekiwać? Jubileuszowy model smartwatcha Apple, według przecieków, ma zaoferować nowy magnetyczny system mocowania pasków, a także ma być cieńszy niż poprzednicy.

Tak, jeśli Apple zdecyduje się na zmianę mocowania pasków, te, które już posiadasz, nie będą z nim współpracowały, a to oznacza, że jeśli zdecydujesz się na zmianę zegarka na najnowszy, jubileuszowy model, będziesz musiał także kupić nowe paski.

Apple Watch Ultra wprowadził nowy design, Watch X zrobi to samo. Fot. MenWorld

Apple Watch wykryje bezdech senny

Bezdech senny jest czymś, co może powodować poważne problemy ze zdrowiem, dlatego też Apple zdecydowało się na wprowadzenie funkcji, która będzie w stanie to wykryć. System ten będzie działał podobnie jak obecne systemy monitorujące zdrowie użytkownika wykorzystane w Apple Watch. Zegarek powiadomi o potencjalnym problemie i zasugeruje, aby udać się do lekarza na badania.

Funkcja bezdechu sennego w Apple Watch ma monitorować sen oraz wzorce oddychania, aby przewidzieć czy użytkownik cierpi na to schorzenie. Czy system ten będzie miarodajny? To pokaże czas – obecnie do wykrycia schorzenia bezdechu sennego potrzebna jest całonocna obserwacja.

Kiedy te funkcje trafią do Apple Watch?

O ile 10. rocznica premiery Apple Watch wypada na 2025 rok, pojawiają się przesłanki, że model Apple Watch X może trafić do sprzedaży już w tym roku. Jego premiera miałaby odbyć się we wrześniu, wraz z debiutem nowej seri iPhone’ów.

Warto jednak zaznaczyć, że kwestia zmiany wyglądu zarezerwowana jest dla jubileuszowego modelu, którego data premiery nie jest jeszcze dokładnie znana. Z kolei funkcje dotyczące monitorowania ciśnienia krwi oraz bezdechu sennego mają pojawić się w modelu, który zadebiutuje w tym roku – niezależnie czy będzie to Apple Watch X, czy zegarek o innej nazwie.

Apple Watch i trzy rzeczy, które zyska jubileuszowy zegarek. Fot. Apple Watch SE (1. gen)

Źródło: opr. wł./9to5mac