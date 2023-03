Domyślam się, że niewielu osobom uda się złapać Apple Watch SE GPS w promocyjnej cenie, ale warto o niej poinformować. Tak czy inaczej, jutro, 08.03 równo o godzinie 10:00 rozpocznie się akcja promocyjna, w której ten smartwatch możecie “zdobyć” za niecały tysiąc złotych. Bardzo rozsądna cena jak za te możliwości, serio!

Apple Watch SE GPS w takiej cenie, że lepszej nie znajdziesz

Apple Watch SE GPS w świetnej cenie!

Słuchajcie, z okazji Allegro Days, będziecie mogli kupić Apple Watch SE GPS 40 mm w wariancie szarym o 300 zł taniej. Wystarczy, że klikniecie tutaj aby przejść na stronę Allegro poświęconą tej ofercie. Obecnie po kliku w link pojawi się Wam inna cena – 1349 zł, jednak jutro, 08.03 o godzinie 10:00 kwota ta zmieni się na wspomnianą już 999 zł, co czyni ofertę naprawdę atrakcyjną. Szczególnie, że Apple Watch SE nadal jest bardzo dobrym smartwatchem. Szczególnie dla osób, które posiadają inny sprzęt z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Na zdjęciu Watch SE 2 LTE

Czym cechuje się Watch SE GPS?

Przede wszystkim pamiętajcie, że model, który możecie kupić w promocji to wariant GPS. Co to oznacza? A no to, że nie zadzwonicie z niego, jeśli w pobliżu nie będzie znajdował się smartfon. To główna różnica w porównaniu do wersji LTE, która wykorzystuje tzw. eSIM. Tak czy inaczej, prezentowany model w promocji posiada matrycę OLED Retina (naprawdę świetny ekran), 32 GB pamięci wewnętrznej (np. na muzykę). Oczywiście, jest również GPS/GNSS (do analizowania pokonanej trasy), Apple Pay czy głośnik. Model ten jest wodoodporny, dlatego tez możecie bez problemu pływać mając go na dłoni.

Aha, jeszcze jedno – wspomniany smartwatch marki Apple w promocyjnej cenie to wersja 40 mm (ta mniejsza) w kolorze szarym. To właśnie ona ma być objęta promocją w ramach Allegro Tech Days, ktore trwa do jutra. Przypominam jeszcze link do oferty promocyjnej na Apple Watch SE GPS 40 mm.