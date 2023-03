To znaczy, podzespoły są takie same, cena jest taka sama (nadal mega wysoka – od 5199 zł), jednak jest coś, na co zapewne “rzuci się” wiele osób. Apple wprowadziło do oferty nowy kolor, którym chce zachęcić klientów do zakupu modeli iPhone 14 i 14 Plus.

Pamiętam jak dziś, gdy Apple wprowadziło do oferty iPhone 5C. Model ten cechował się głównie ciekawą kolorystyką. Właśnie to go głównie wyróżniało na tle innych smartfonów tego producenta. Dziś iPhone 14 i 14 Plus również oferowane są w wielu różnych kolorach. Do palety trafił kolejny – bardzo ładny trzeba przyznać. Ot, tyle z nowości. Najlepsze jest jednak to, że producent potrafił napisać kilkadziesiąt zdań na ten temat.

Apple wprowadziło do oferty nowego iPhone 14 i 14 Plus

Ale ten czas szybko leci. Sam nadal używam iPhone 12 PRO i jakoś nie mam potrzeby zmiany telefonu. A tu proszę, niebawem pojawi się 15-tka. Dziś jednak pomówimy o modelu, który ma co prawda swoją oficjalną premierę dawno za sobą, jednak za kilka dni (konkretnie 10 marca) pojawi się kolejna odsłona kolorystyczna. Bardzo żywa – akurat na tą porę roku.

O Apple iPhone 14 i 14 Plus napisano już chyba wszystko. Dostępny jest w dwóch opcjach – z ekranem Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala i 6,7 cala. Posiada dwa aparaty – główny ma 12 MP. Czternastka oferuje użytkownikom czip A15 Bionic, czyli procesor z poprzedniego roku. Co ciekawe, iPhone 14 potrafi rozpoznać zdarzenie i wezwać służby. Jest także smartfonem wodoodpornym.

Nowy kolor iPhone 14 i 14 Plus – ile kosztuje?

Jak już wspominałem, nowość nie wprowadziła zmian w cenach. Smartfon w kolorze żółtym pojawi się w przedsprzedaży w piątek, 10 marca o godzinie 14:00 (CEST). Cena zależy od wersji pamięci (dostępne są 128, 256 i 512 GB). Najtańszą opcją jest iPhone 14 – 5199 zł z wariantem 128 GB. W przypadku większego ekranu, który posiada iPhone 14 Plus musicie wydać 5899 zł (również za wersję 128 GB).

Nowy smartfon to nie koniec niespodzianek od Apple

W ofercie amerykańskiej marki mają pojawić się cztery nowe kolory silikonowego etui. Mowa o takich wersjach jak słoneczny, moro, fiolet czy błękit. Szczegóły na ten temat znajdziecie oczywiście na stronie Apple.