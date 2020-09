Arkadiusz Milik w końcu znalazł nowy klub?

Arkadiusz Milik od dłuższego czasu pozostaje poza kadrą meczową Napoli. Gennaro Gattuso, szkoleniowiec drużyny z Neapolu w swojej wizji drużyny nie widzi miejsca dla polskiego napastnika. Gdzie w końcu trafi zawodnik?

Koniec marzeń o Juventusie?

Plotki na temat transferu Arkadiusza Milika nie milkną. Początkowo mówiło się o tym, że 26-letni napastnik Reprezentacji Polski ma trafić do Juventusu, i to właśnie mistrz Włoch był na szczycie listy, do którego Milik chciałby trafić. W międzyczasie przewijały się informacje o tym, że Polaka chce ściągnąć Jose Mourinho, któremu w Tottenham Hotspur ewidentnie brakuje klasycznego napastnika. Jak jednak podają włoskie media Arkadiusz Milik porozumiał się z innym włoskim klubem.

Arkadiusz Milik od samego początku nie ukrywał, że jego głównym celem transferowym są przenosiny do Turynu. Juventus nie ukrywał zainteresowania polskim napastnikiem, dlatego też wydawało się, że prędzej czy później do takiego transferu dojdzie. Wszystko zmieniło się po klęsce Barcelony w półfinale Ligi Mistrzów. Totalna przebudowa katalońskiego klubu sprawiła, że Luis Suarez był jednym z pierwszych zawodników do „odstrzału”. Zarząd Starej Damy skierował więc swoją uwagę w stronę urugwajskiego zawodnika, przesuwając tym samym Milika na listę rezerwową.

Arkadiusz Milik w barwach SSC Napoli

Arkadiusz Milik w stolicy Włoch

Gazeta “Corriere della Sera” informuje jednak, że Milik porozumiał się z inną włoską drużyną, do której wcześniej nie był do końca przekonany. AS Roma wyrażała zainteresowanie Polakiem, ale dopiero teraz słyszymy o konkretach. Podobno klub ze stolicy Włoch zaoferował 25 milionów euro za napastnika, czyli tyle ile żąda Napoli. W kwestii indywidualnych zarobków Milik, według doniesień gazety, będzie zarabiał od 4,5 do 5 milionów euro rocznie, z dodatkami. Takie właśnie warunki ostatecznie miały przekonać Arkadiusza Milika do zmiany klubu.

Milik do Napoli przeszedł w 2016 roku. Po niesamowitym starcie sezonu nabawił się poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na długi okres czasu. Po powrocie napastnik grał w kratkę, a kontuzje mu nie odpuszczały. Łącznie w trykocie klubu z Neapolu Arkadiusz Milik zagrał 122 spotkań, w których strzelił 48 goli.