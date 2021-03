ASCIS GEL-NIMBUS 23 – test butów do biegania

Po półtora roku przerwy od biegania spowodowanej kontuzją kolana, powróciłem do tej aktywności sportowej. Bardzo tego potrzebowałem, bo strasznie polubiłem biegać, pomimo tego, że jeszcze kilka lat temu przebiegnięcie kilometra było dla mnie czymś niewykonalnym. Na całe szczęście w moim powrocie pomogły mi buty ASCIS GEL-NIMBUS 23.

Nie szata zdobi… buta

Moje pierwsze wrażenia po wyjęciu butów ASCIS GEL-NIMBUS 23 z pudełka były mieszane. Buty, pomimo tego, że bardzo fajnie się prezentują to sprawiają wrażenie dość masywnych. Na całe szczęście jest to tylko pierwszy odbiór, bo ASCIS GEL-NIMBUS 23 są lekkie. Producent zadbał tutaj o atrakcyjny projekt i nowoczesny design.

Do moich rąk trafił bardzo stonowana kolorystycznie szaro-niebieska wersja. Zestawienie szarego koloru z morskim odcieniem niebieskiego wpadło mi w oko. Smaczki designerskie są subtelne, ale też dość widoczne. Zdecydowanie nie jest to kolejny “nudny” but. Wersja szaro-niebieska jest jedną z sześciu, które możemy wybrać.

Buty ASCIS GEL-NIMBUS 23 po pierwszym biegu

Przed pierwszym założeniem butów ASCIS GEL-NIMBUS 23 myślałem, że będę zmuszony je rozbić i trochę w nich pochodzić, zanim rozpocznę w nich pierwszy trening biegowy. Nic bardziej mylnego! Buty wydawały się jakby były uszyte na moją stopę. Pasowały one idealnie i od razu poczułem się w nich wygodnie. Pierwszy bieg, i każdy kolejny ,nie przyniósł mi żadnych otarć, odcisków czy innych niechcianych przykrości.

To co muszę przyznać, to fakt, że pierwsze wkładanie stopy może sugerować, że buty są ciasne. Niemniej jednak ASCIS GEL-NIMBUS 23 to obuwie bardzo dopasowane do stopy, która podczas biegania nie “lata” w środku. Język oraz obręby wokół pięty wykonane są z miękkiego materiału, który oczywiście wpływa na wysoką wygodę użytkowania. Buty oferują bardzo dobre podparcie kostki. Pod piętą znajdziemy żelową amortyzację, dzięki której pokonywanie krótkich i długich dystansów będzie bardzo komfortowe.

Buty ASCIS GEL-NIMBUS 23 świetnie powinny sprawdzić się również w cieplejsze dni, ponieważ chloewka buta została wykonana z perforowanego materiału, który zapewnia odpowiednią wentylację. Buty są odpowiednio wyprofilowane, a podeszwa na tyle sprężysta, że obuwie sprawdza się zarówno podczas szybszego tempa, jak i wolniejszego biegu. ASCIS GEL-NIMBUS 23 oferują również dobrą przyczepność na mokrej nawierzchni, sprawdzą się na twardej powierzchni i tej nieco miększej.

Technologie znajdujące się w butach GEL-NIMBUS 23

Buty do biegania powinny spełniać pewne wymagania. Obuwie powinno być przede wszystkim wygodne i posiadać odpowiednią amortyzację. W tych dwóch aspektach, buty ASCIS GEL-NIMBUS 23 wypadają świetnie. Tak jak już wcześniej wspomniałem, model GEL-NIMBUS 23 oferuje bardzo duży komfort podczas treningu. Do tego wszystkiego trzeba dodać, że podeszwa wykonana w technologii FlyteFoam Propel świetnie amortyzuje każdy krok. Producent nie ukrywa, że to właśnie na ten element konstrukcji buta położył największy nacisk.

Buty posiadają cienką i stosunkowo miękką podeszwę na przodzie, która w odcinku i śródstopia staje się coraz twardsza. Obuwie ASCIS, właśnie dzięki technologii FlyteFoam Propel sprawia, że nie czujemy jak biegniemy po twardszej nawierzchni, ponieważ amortyzacja jest tak dobra.

W butach ASCIS GEL-NIMBUS 23 znajdziemy także technologię TRUSSTIC, która zachowuje się inaczej w zależności od płci użytkownika. Jej zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego przejścia pomiędzy krokami. Podpory umieszczone pod palcami wspomagają amortyzację ciała podczas stawiania kroku.