Awaria sprzętu komputerowego w czasie epidemii. Co robić?

W dobie kryzysu pandemicznego wiele osób zostało zmuszonych do pracy zdalnej, z domu. Dla wielu, nowym biurem stała się sypialnia, duży pokój czy jakiekolwiek inne pomieszczenie w naszym domu. Bierzemy sprzęt służbowy lub użytkujemy prywatny. Nieraz nasze laptopy czy komputery są włączone godzinami i towarzyszą nam w codziennej pracy. Od tak intensywnego użytkowania może zrodzić się ryzyko pewnych uszkodzeń w wyniku chociażby przegrzania. Co robić, gdy pojawi się awaria sprzętu komputerowego?

Producent i serwisy naszymi sprzymierzeńcami

W pierwszej kolejności warto zastanowić się nad fachową pomocą. Zwrócić się można do lokalnych serwisów zajmujących się naprawą elektroniki. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż jakość usług tego typu firm może być różna, więc warto w przypadku takiej decyzji pokierować się opiniami innych klientów tego typu serwisów.

Z drugiej strony zaś stoją w pełni profesjonalne serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne. Jako przykład takiej można podać serwis Fixit. Obsługuje ona serwis gwarancyjny wielu firm, takich jak Logitech, Prestigio, TP-Link, Blaupunkt czy część produktów LG. Ich funkcjonowanie jest już dużo bardziej usystematyzowane i profesjonalne, co potwierdza mnogość kontraktów na serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne dużych firm.

Awaria sprzętu komputerowego. Zgłaszanie produktu do naprawy

Chyba najłatwiejszym sposobem na zgłoszenie usterki jest dokonanie tego poprzez stronę fixit.pl. Trzeba tylko upewnić się, że producent naszego sprzętu widnieje na liście w zakładce „Autoryzacje”. Po dokonaniu zgłoszenia mamy możliwość kontaktu z doświadczonym konsultantem, który pomoże nam zdiagnozować, czy źródło naszego problemu nie jest przypadkiem mocno niepozorne. Chodzi tu na przykład o źle oddziałującą nową aktualizację systemu czy chociażby wirusa.

Po tym klient proszony jest o rejestrację produktu wysyłanego do serwisu. Daje ona możliwość śledzenia przez klienta przebiegu naprawy. Ma to na celu nadanie przejrzystości procesowi serwisowania w firmie Fixit. Potem kurier odbiera od nas paczkę ze sprzętem wysyłanym na serwis i przychodzi nam tylko czekać, aby po zakończonych naprawach z powrotem nam go przywiózł.

Awaria sprzętu komputerowego, a bezpieczeństwo w czasie epidemii

Każdy sprzęt, który trafić ma na serwisowy blat, najpierw odbywa stosowną kwarantannę. 24 godziny czeka każda przesyłka, a dodatkowe 48 godzin oczekiwania ma każde urządzenie wymagające serwisowania.

– Standardem, do którego dąży firma jest sytuacja, w której urządzenie jednego dnia trafia do serwisu, a następnego jest naprawione i wysłane do klienta – dotyczy to przypadków, kiedy nie występują problemy wymagające kontaktu ze zgłaszającym lub sytuacje, kiedy serwis oczekuje na dostawę części od producenta. Obecny stan związany z zagrożeniem epidemicznym w oczywisty sposób wpływa na wydłużenie tych standardów (w związku z przeprowadzaniem kwarantanny paczek i urządzeń) – tłumaczy Mariusz Ryło, prezes zarządu Fixit SA.

Gdy okres kwarantanny dla urządzenia minie, trafia ono do działu logistyki. Tam wykwalifikowani pracownicy bacznie oglądają sprzęt pod kątem uszkodzeń i mankamentów wizualnych oraz sprawdzają okres gwarancji i od kiedy jest on liczony. Gdy fachowcy zauważą wady i uszkodzenia, które mogą wykluczyć sprzęt z odpowiedzialności gwarancyjnej producenta, skrupulatnie je dokumentuje i zgłasza właścicielowi sprzętu. Następnie trafia do docelowego działu technicznego. Ma on za zadanie diagnozowanie i naprawę problemów technicznych. Gdy jednak technik potwierdzi zdanie osoby dokonującej inspekcji dotyczące winy użytkownika w uszkodzeniu urządzenia, dokonuje wyceny naprawy sprzętu dotkniętego awarią. Tutaj właściciel może się zgodzić lub nie. Jeśli się zgodzi, technik eliminuje wszystkie usterki. Po zakończeniu całego procesu naprawy, sprzęt jest dezynfekowany i wysyłany z powrotem do domu klienta.

A gdy gwarancja się skończy?

Często, gdy gwarancja naszego urządzenia dobiegnie końca, a my podejrzewamy go o jakąś usterkę, nie myślimy o naprawie, a raczej wymianie na nowy. I tutaj firma Fixit wychodzi nam naprzeciw i oferuje pogwarancyjne usługi serwisowe. Usługa wygląda wtedy podobnie, kurier także odbiera od nas sprzęt w systemie door-2-door. Po akceptacji wyceny naprawy, dokonanej przez dział techniczny, następuje naprawa lub odesłanie sprzętu do klienta.

Oznacza to więc, że usterka sprzętu nie zawsze oznacza mus zakupu nowego. Firmy, świadczące usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, takie jak Fixit, wychodzą nam naprzeciw w takich sytuacjach.

Źródło: informacja prasowa