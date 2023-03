Badanie prostaty jest jednym z najważniejszych badań, jakie każdy mężczyzna powinien regularnie wykonywać. Dlaczego warto badać prostatę? Na pytanie odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Badanie prostaty to temat, który wciąż budzi wiele wątpliwości. Mężczyźni często nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest, aby takie badanie wykonywać regularnie w celu sprawdzenia stanu swojego gruczołu krokowego. A przecież choroby tego narządu – a w szczególności rak prostaty – są jednymi z najczęstszych przyczyn śmierci mężczyzn na świecie. Jak przebiega badanie prostaty? Jakie są objawy choroby prostaty? Dlaczego warto badać prostatę regularnie? Szczegóły na ten temat znajdziesz w poniższym wpisie.

Badanie prostaty. Dlaczego warto badać prostatę? Porady

Jak przebiega badanie prostaty?

Jeśli interesuje Cię badanie prostaty, musisz umówić się do lekarza urologa. Najpopularniejszym sposobem zbadania prostaty jest wprowadzenie palca przez odbyt i sprawdzenie gruczołu krokowego. Choć dla wielu mężczyzn może to być nieprzyjemne doświadczenie, jednocześnie jest to najprostsze badanie, jakie można wykonać. Podczas badania lekarz ocenia stan gruczołu krokowego, szukając ewentualnych nieprawidłowości, takich jak przerost prostaty, nacieki czy guzy.

Oprócz badania palcem przez odbyt, lekarz może zlecić także inne badania w celu dokładniejszej oceny stanu gruczołu krokowego. Do najczęściej wykonywanych badań należy badanie poziomu PSA (swoistego antygenu sterczowego) we krwi oraz USG prostaty. Badanie poziomu PSA pozwala na wczesne wykrycie raka prostaty. USG prostaty natomiast umożliwia dokładniejszą ocenę zarówno kształtu, jak i wielkości gruczołu krokowego.

Badanie prostaty. Dlaczego warto badać prostatę? Porady

Jakie są objawy choroby prostaty?

Objawy choroby prostaty mogą się różnić w zależności od tego, z jakim rodzajem mamy do czynienia. Najczęstszymi chorobami prostaty jest łagodny przerost prostaty lub rak prostaty. Jeśli natomiast chodzi o objawy, mężczyźni z reguły borykają się z problemami z oddawaniem moczu. Trudności występują nie tylko z rozpoczęciem, ale ogólnie z oddawaniem moczu. Objawem choroby prostaty w przypadku moczu może być także jego osłabiony strumień czy częste załatwianie się – szczególnie nocą.

Do objaw chorób prostaty zalicza się również bóle i dyskomfort. Przy problemach z prostatą mogą występować bóle w dolnej części brzucha, bóle podbrzusza, bóle podczas oddawania moczu czy dyskomfort lub ból w okolicy krokowego gruczołu.

Badanie prostaty. Dlaczego warto badać prostatę? Porady

Lista objaw obejmuje także problemy z erekcją oraz jelitami. Warto pamiętać, że nie wszystkie objawy choroby prostaty oznaczają, że jest to rak prostaty. Często objawy te mogą być związane z łagodnym przerostem prostaty. Jeśli tylko doświadczasz którychkolwiek z tych objawów, koniecznie skonsultuj się z lekarzem, który wykona badania i zdiagnozuje chorobę.

Ponadto wiele przypadków choroby prostaty może przebiegać bezobjawowo. Z tego względu warto regularnie wykonywać badanie prostaty, aby wykryć ewentualną chorobę we wczesnym stadium i zapobiec rozwojowi groźniejszych chorób.

Badanie prostaty. Dlaczego warto badać prostatę? Porady

Dlaczego warto badać prostatę i dlaczego należy robić to regularnie?

Regularne badanie prostaty jest kluczowe dla zdrowia każdego mężczyzny – nie tylko w przypadku ryzyka choroby prostaty. Badając się regularnie, można wcześnie wykryć każde zmiany w gruczole krokowym, a jak wiadomo – wczesna diagnoza pozwala na szybsze podjęcie leczenia, co z kolei zwiększa szanse na wyleczenie czy kontrolowanie choroby. Regularne badanie prostaty umożliwia także wykrycie zmian w gruczole krokowym jeszcze zanim pojawią się jakiekolwiek objawy choroby. Ważne jest, aby mężczyźni zaczynali regularne badania prostaty, gdy osiągną wiek 50 lat lub wcześniej, jeśli mają tylko zwiększone ryzyko choroby prostaty.

Jeśli masz jakiekolwiek objawy związane z trudnościami z oddawaniem moczu, bólem podbrzusza czy innymi wspomnianymi wyżej dolegliwościami związanymi z prostatą, natychmiast skontaktuj się z lekarzem urologiem.

Badanie prostaty. Dlaczego warto badać prostatę? Porady

Podczas badania lekarz ocenia prostatę w sposób fachowy, dlatego też nie należy się obawiać, jeżeli ma się zaplanowane badanie prostaty wykonywane przez specjalistę. Jeżeli natomiast chodzi o najprostsze badanie prostaty obejmujące USG gruczołu krokowego, to jest ono całkowicie bezbolesne. Trudno więc zrozumieć, dlaczego tak wielu mężczyzn wciąż lekceważy to, że należy raz na jakiś czas zbadać prostatę.

Nawet jeżeli nie zaobserwuje się żadnych problemów, które mogłyby sugerować, że trzeba wykonać to badanie rutynowe, to powinien je raz w roku przechodzić każdy mężczyzna, który ukończył 50. rok życia. Niezależnie od wieku, badania powinny przechodzić osoby, w których rodzinie odnotowano przypadki wystąpienia raka prostaty. Czasami można się spotkać z opinią, że młodzi mężczyźni nie muszą się pod tym względem badać. Jest to oczywiście ogromny błąd, ponieważ zgodnie z zaleceniami specjalistów, każdy, kto ukończył 20. rok życia, powinien badać się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Badanie prostaty. Dlaczego warto badać prostatę? Porady

W razie pojawienia się dodatkowych wątpliwości związanych z badaniem prostaty zawsze można zadać pytania specjaliście przed rozpoczęciem badania.

Sprawdź również: wady i zalety e-recepty.