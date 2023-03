Nasuwa się pytanie, jakie są wady i zalety e-recepty w 2023 roku. Czy to faktycznie przyszłość czy jednak wręcz przeciwnie? Cyfryzacja w życiu przeciętnego człowieka zaczyna się coraz bardziej rozwijać. Wykorzystujemy ją intensywnie w szkole, pracy czy życiu codziennym takim jak np. załatwianie spraw urzędowych.

Jeszcze niedawno żeby załatwić sprawę chociażby w Urzędzie Miasta musieliśmy iść tam osobiście, pobrać wniosek, wypełnić go i złożyć w sekretariacie, a potem czekaliśmy na odpowiedź. Od jakiegoś czasu wszystkie te czynności możemy wykonać w zaciszu własnego domu czy w autobusie. Wystarczy zalogować się na odpowiedniej stronie i potwierdzić swoje dane profilem zaufanym. Szybciej i przyjemniej.

Wady i zalety e-recepty w 2023. To przyszłość czy problem?

Cyfryzacja medycyny. Czy to dobre rozwiązanie?

Cyfryzacja w medycynie jest również ogromnym udogodnieniem zarówno po stronie pacjenta jak i lekarza, a jednym z takich rozwiązań jest e-recepta. Otrzymasz ją bez wychodzenia z domu, co jest wygodne, gdy tylko chcesz przedłużyć stale przyjmowany lek lub gdy korzystasz z telemedycyny. Pojawienie się e-recepty zmieniło oblicze medycyny. Nie musisz już umawiać się na wizytę i spędzać długiego czasu pod gabinetem lekarskim tylko po to aby wypisać receptę, która uprawnia Cię do wykupienia stale przyjmowanego leku.

Skorzystał na tym także personel medyczny, który ma więcej czasu na zajęcie się pacjentami chorymi. E-receptę można uzyskać podczas konsultacji z lekarzem online lub w trakcie teleporady. Otrzymujesz ją w postaci SMS-a z 4- cyfrowym kodem. Nie musisz posiadać smartfona – wystarczy zwykły telefon komórkowy. Jeżeli na Internetowym Koncie Pacjenta podałeś swój adres e-mail, otrzymasz e-receptę w postaci maila z serwisu e-zdrowie w formie PDF. Widoczna jest również na Internetowym Koncie Pacjenta i po zalogowaniu się masz możliwość ją podejrzeć.

Wady i zalety e-recepty w 2023. To przyszłość czy problem?

Jakie są zalety e-recepty?

Uporządkujmy najważniejsze zagadnienia dotyczące e- recepty. Jakie są jest jej zalety?

– E-receptę otrzymamy bez wizyty w placówce medycznej w momencie gdy nie istnieje konieczność bezpośredniej konsultacji lekarskiej lub przeprowadzenia dodatkowych badań.

– E-receptę otrzymujemy w formie SMS-a z czterocyfrowy kodem, a do jej realizacji w aptece oprócz kodu musimy podać numer PESEL swój lub osoby, na którą wystawiona jest e-recepta.

– E- recepta jest zawsze czytelna zarówno dla pacjenta jak i farmaceuty wydającego lek, dzięki czemu zawsze otrzymamy taki lek, jaki potrzebujemy bez pomyłek powstających ze względu źle odczytanej recepty.

– Dzięki e-recepcie ryzyko zagubienia recepty zostało wyeliminowanie. Nawet gdy zagubimy kod e-recepty, którą otrzymaliśmy podczas wizyty stacjonarnej w placówce medycznej lub usuniemy omyłkowo SMS-a lub e-maila, nasza e-recepta widnieje na Internetowym Koncie Pacjenta, wystarczy się zalogować i ją odzyskać.

Wady i zalety e-recepty w 2023. To przyszłość czy problem?

Wady i zalety e-recepty. Pamiętajcie, e-recepta nie jest pozbawiona wad

Mogłoby się wydawać, że e-recepta nie posiada żadnych wad. Wszystko to, co kiedyś działało na naszą niekorzyść, czyli przesiadywanie w kolejkach wśród chorych osób tylko po to, aby przedłużyć receptę na ciągle przyjmowany lek, czy wyeliminowanie recepty w formie papierowej, którą w pędzie życia łatwo było zgubić, odeszło do lamusa. Jednak czy na pewno nie ma żadnej wady?

Musimy pamiętać że e-recepta jest powiązana z działaniem systemu komputerowego. Istnieje możliwość awarii takiego systemu co może utrudnić otrzymanie e-recepty. Dodatkowo żaden system nie będzie funkcjonował, gdy nie ma dostępu do Internetu. Na szczęście są to jedynie apokaliptyczne wizje, które prawdopodobnie nigdy się nie spełnią. Pamiętaj, że e-receptę możesz zamówić także za pośrednictwem jednego z serwisów e-recept.

Poznałeś już wady i zalety e-recepty. Sprawdź inne nasze artykuły z kategorii zdrowie.