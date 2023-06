Aleksander Balcerowski z wielką szansą na zaistnienie w kuluarach najlepszej koszykarskiej ligi świata! Wczorajszego wieczora pojawiła się fantastyczna wiadomość dla kibiców koszykówki w Polsce. Podstawowy środkowy reprezentacji Polski wzmocni skład Boston Celtics na zbliżającą się ligę letnią.

Trzeci Polak w NBA?

Obecnie w lidze NBA występuje Jeremy Sochan, który już nie raz reprezentował barwy naszego kraju. W zeszłym tygodniu w drafcie został wybrany także Brandin Podziemski, amerykański koszykarz polskiego pochodzenia, który stara się o polskie obywatelstwo i ogłosił, że jest gotów przyjechać na zgrupowanie kadry i grać w koszulce z orzełkiem na piersi.

Polska w krótce może mieć kolejnego reprezentanta w NBA, ponieważ Olek Balcerowski stanął przed wielką szansą zaistnienia za oceanem. Podstawowy center reprezentacji oraz koszykarz CB Gran Canaria otrzymał zaproszenie do drużyny Boston Celtics, którą będzie reprezentował podczas zbliżającej się ligi letniej w Las Vegas.

Balcerowski z wielką szansą! Zagra w Boston Celtics! Fot. Author Unknown

Balcerowski z wielką szansą. Zagra w Boston Celtics

Liga letnia NBA to rozgrywki, które mają na celu sprawdzenia nowo wybranych zawodników z uczelni, graczy, którzy chcą dostać się do ligi “tylnymi drzwiami”, bądź pole do pokazania się dla graczy, którzy chcą wrócić do najlepszej ligi świata. Aleksander Balcerowski będzie miał więc szanse pokazania się skautom drużyn NBA, ponieważ w tym roku podczas rozgrywek letnich w Las Vegas będzie reprezentował barwy Boston Celtics.

Jak podał wczoraj wieczorem Adam Himmelsbach z Boston Globe, Aleksander Balcerowski dołączy do drużyny ze stanu Massachusetts i pokaże się w letnich rozgrywkach, które startują 7 lipca. Będzie to więc doskonała okazja do pokazania się na tle najlepszych młodych talentów koszykówki. Kto wie, może w tym roku Polacy będą mogli oglądać trzech zawodników, którzy w NBA będą reprezentować nasz kraj? Oby!

Balcerowski z wielką szansą! Zagra w Boston Celtics! Źródło: Twitter

